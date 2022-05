Werbung in eigener Sache: Penzberger Feuerwehrjugend zeigt sich live

Von: Andreas Baar

Die Penzberger Feuerwehr leistet ehrenamtlich viel für die Stadt - kann aber immer auch Nachwuchs gebrauchen. © Andreas Baar

Penzberg - Die Feuerwehr Penzberg wirbt am Mittwoch (1. Juni) um Nachwuchs: Auf dem Stadtplatz präsentieren sich die Kinder- und Jugendgruppe.

Von 16 bis 20 Uhr steht die heimische Feuerwehr auf dem Stadtplatz bereit, um sich interessierten Kindern und Jugendlichen zu präsentieren. Dort bieten die Kinderfeuerwehr für die Kleinen von drei bis zwölf Jahren und die Jugendfeuerwehr für die 13- bis 17-jährigen die Möglichkeit, Feuerwehr-Luft zu schnuppern.

Einfach vorbeischauen Mitmachen dürfen alle Kinder und Jugendlichen beim Feuerwehr-Nachwuchstag auf dem Stadtplatz – ganz ohne Anmeldung.

Von 16 bis 18.30 Uhr wird von den Betreuerinnen der Kinderfeuerwehr den Mädeln und Buben gezeigt, was in einer „Übung“ so alles vorkommen oder gemacht werden kann. Dazu gehört das spielerische Kennenlernen der Feuerwehrumgebung genauso wie das aktive Mitmachen bei Parcourfahrten im Spielzeugauto, Malaktionen und ersten Experimenten.

Übungen an Geräten

Ab 18.30 Uhr wird es dann schon etwas technischer. Der aktive Nachwuchs der Penzberger Wehr übt schon an Geräten und Techniken, wie sie auch in der echten Feuerwehr im Einsatz sind. Die Jugendwarte leiten nicht nur die Übung und zeigen, wie alles geht – sie stehen auch für Fragen zur Verfügung.