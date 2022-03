Wieder Blasrohr im Spiel: Angeschossene Taube in Penzberg gefunden

Von: Andreas Baar

Penzberg - In Penzberg hat ein Unbekannter wieder auf eine Taube geschossen. Erneut wurde wohl ein Blasrohr benutzt.

Ein Anwohner an der Barbarastraße fand am Mittwoch (16. März) gegen 9 Uhr in seinem Garten eine verletzte Taube. Als sich der Mann dem Tier näherte. bemerkte er, dass im Hals der Taube ein kleiner Pfeil steckte. Der Vogel flog jedoch davon. Aufgrund der beschriebenen Pfeilgröße vermutet die Polizei, dass der unbekannte Täter ein Blasrohr verwendete. Die Penzberger Inspektion ermittelt jetzt wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Zeugen mögen sich unter Telefon 08856/9257-0 melden

Nicht der erste Vorfall

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Ende Dezember 2021 meldete eine Anwohnerin an der Barbarastraße eine verletzten Taube. Der Vogel sei offenbar mit einem Pfeil aus einem Blasrohr angeschossen worden, hieß es damals von der Polizei. Bereits im Oktober vergangenen Jahres war laut Polizei eine ebenfalls durch ein Blasrohr verletzte Taube aufgefunden worden - diesmal im Bereich „An der Freiheit“.