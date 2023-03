Wieder umsteigen in Bus: Auf der Kochelseebahn startet der Oberleitungsbau

Von: Andreas Baar

Teilen

Ab 21. März fahren erstmal keine Züge mehr am Penzberger Bahnhof. Die Bahn richtet auf der Strecke insgesamt neun Baustellen ein – unter anderem wird ein Teil des P+R-Parkplatzes (hinten) als Logistikfläche genutzt. © Andreas Baar

Penzberg - Ab Dienstag (21. März) geht nichts auf der Kochelseebahn. Die Oberleitungen werden modernisiert. „Bus statt Zug“ heißt es dann wieder.

Rund 600 neue Masten, 43 Kilometer Kettenwerk und unzählige Kilometer an Kabeln und Leitungen, das Ganze auf 35 Kilometer Strecke zwischen Tutzing und Kochel: Die Deutsche Bahn (DB) erneuert ab 21. März die Oberleitung auf der Kochelseebahn. Dafür werden 33 Millionen Euro in die Hand genommen, zu 100 Prozent finanziert mit Bundesmitteln. Damit werde ein „robuster und pünktlicher Zugverkehr auf der Bahnstrecke“ gewährleistet, gibt die Bahn das Ziel vor. Es wird auch Zeit. Im Jahr 1865 ging die Bahnstrecke in Betrieb. 1925 war die Elektrifizierung fertig, bis heute liefert das Walchenseekraftwerk Strom aus vier Turbinen. Teile der Oberleitungen stehen noch aus den 1930er Jahren da.



Schilder weisen auf den SEV hin: (v.l.) Michael Kunze (DB-Projektleiter), Thomas Kahnert (DB-Teilnetzmanager) und Ralf Kreutzer (RVO-Niederlassungsleiter) zeigen diese. © Andreas Baar

Start zwischen Penzberg und Tutzing

Seit 2018 plant die Bahn für die Modernisierung, 2021 begannen die Bauvorbereitungen, nun geht es los. Seit dem vergangenen Dienstag laufen Vorarbeiten. Gearbeitet wird in zwei Abschnitten, wie Michael Kunze, Projektleiter der DB Netz, beim Ortstermin am Penzberger Bahnhof erläutert. Start ist zwischen Tutzing und Penzberg. Von 21. März bis 30. April werden die Fundamente für die Masten gesetzt, bis zu acht Meter lange Bohrpfeiler werden ins Erdreich gerammt. Von 12. Juni bis 4. August werden die alten Anlagen zurückgebaut und neue Masten sowie Leitungen aufgebaut. Ab 4. August soll die Strecke wieder in Betrieb gehen, kündigt Kunze an. Aus technischen Gründen müsse bis dahin jedoch die komplette Kochelseebahn gesperrt werden.



Pause für die Wiesn

Dann geht es weiter Richtung Kochel – und die Züge fahren wenigstens wieder zwischen Tutzing und Penzberg. Bis 16. September werden Fundamente gesetzt, gefolgt von einer „Pause für die Wiesn“, wie Kunze sagt. Von 5. Oktober bis 10. Dezember sind Rück- und Neubau angesetzt. Ab 11. Dezember plant die Bahn wieder mit dem Regelbetrieb auf der Kochelseebahn.

Vorarbeiten: Schächte wurden bei den Maststandorten gegraben, um nach Kabeln zu suchen. © Andreas Baar

„Einschränkungen“ für Fahrgäste

Das alles bedeutet „Einschränkungen“ für die Fahrgäste, wie Thomas Kahnert, Teilnetzmanager Werdenfelsbahn, einräumt. Im Gegensatz zu 2022 – als die Bahn nach dem Zugunglück bei Burgrain auch auf der Kochelseebahn Gleisreparaturen vornahm und es massive Probleme beim kurzfristigen Schienenersatzverkehr (SEV) mit überörtlichen Fremdfirmen und in der Kommunikation mit den Kommunen gab – ist man bei diesem Bauprojekt optimistisch, dass alles funktioniert. Vor allem, weil die Bahn diesmal mit dem RVO auf einen regionalen Partner für den Busverkehr setzen kann. Auch der Sommer mit dem 49-Euro-Ticket soll kein Problem werden. „Wir sind vorbereitet“, bekräftigt Ralf Kreutzer, RVO-Niederlassungsleiter in Weilheim, denn auch. „Wir kriegen das hin.“

Die Dimension ist allerdings groß: Maximal 56 Zugfahrten täglich müssen ersetzt werden. Die RVO setzt bis zu 14 Busse gleichzeitig ein, vor allem an Schultagen, und fährt an den 40 SEV-Tagen insgesamt 130.000 Kilometer, rechnet Kreutzer vor. Am Steuer sitzen RVO-Fahrer und Mitarbeiter von lokalen Partnerfirmen.

Infos für Fahrgäste Infos zu Fahrplanänderungen und Baustellen auf den Strecken finden sich auf www.bahn.de und https://bauinfos.deutschebahn.com/.

Nicht alle Haltestellen am Bahnhof

Ein umfassender Ersatzverkehr wurde ausgearbeitet. So werden die Züge vom 21. März. bis 29. April sowie vom 12. Juni bis 3. August zwischen Tutzing und Kochel und vom 4. August bis 16. September sowie vom 5. Oktober bis 10. Dezember zwischen Penzberg und Kochel durch Busse ersetzt. „Wenn es möglich ist“, halten die Busse laut DB-Mann Kahnert in unmittelbarer Nähe zu den Bahnhöfen. Doch das ist nicht immer der Fall. In Benediktbeuern und Bichl sind Haltestellen an der Hauptstraße, in Iffeldorf muss wegen der langen Busse an die Staltacher Straße umgezogen werden.

Die nächsten Arbeiten kommen

Eines ist klar: Die nächsten Einschränkungen mit Schienenersatzverkehr auf der Kochelseebahn folgen bald. Wohl schon 2024, die Planungen für Gleisarbeiten laufen. Denn bis 2025 will die Bahn im Rahmen ihres millionenschweren Programms die Streckensanierungen im Oberland und Werdenfels fertig haben.