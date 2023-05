Wir richten uns neu aus: Rundschau-Verlag konzentriert seine Ausgaben

Von: Andreas Baar

Die Mittwochsausgabe von Das Gelbe Blatt/Die Rundschau wird in die Wochenendausgabe integriert. © Sandra Hefft

Region - Der Rundschau-Verlag stellt sich neu auf. Wir werden uns auf eine starke Wochenend-Ausgabe unserer Zeitung konzentrieren.

Ziel ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden und Leser optimal zu bedienen und den Markt mit einem leistungsfähigen Produkt zu überzeugen. Aufgrund dieser Entwicklung werden wir die Mittwochsausgabe von Das Gelbe Blatt/Die Rundschau zum Ende des Monats Mai 2023 einstellen.

„Heimat ist unsere Stärke“

„Heimat ist unsere Stärke“ – dafür stehen wir weiterhin. Mit insgesamt drei Lokalausgaben in der Wirtschaftsregion Oberland in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach ist Das Gelbe Blatt/Die Rundschau flächendeckend der wichtigste Anbieter für journalistische und werbliche Inhalte in diesem Gebiet. In Das Gelbe Blatt/Die Rundschau lesen Sie, was Sie vor Ort bewegt, antreibt und vorwärts bringt. Und das wird auch so bleiben: Das Gelbe Blatt/Die Rundschau wird Sie weiterhin vor Ort informieren und unterhalten. Wir tun das bereits seit mehr als 50 Jahren – zuverlässig, partnerschaftlich und nah an den Bedürfnissen unserer Leserinnen und Leser.

Neu ausrichten

Allerdings sehen auch wir uns gezwungen, aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen durch den Ukraine-Krieg, der Anpassung des Mindestlohns sowie den anhaltenden Nachwirkungen der Corona-Pandemie, unsere Produkte und Leistungen neu auszurichten. In diesem Zuge wird ab Mittwoch (24. Mai) die Mittwochsausgabe eingestellt und ab der kommenden Woche in die Das Gelbe Blatt/Die Rundschau-Wochenendausgabe integriert.

Online und aktuell

Mit der Umstellung wird die aktuelle Online-Berichterstattung umso mehr in den Fokus rücken. Unter www.dasgelbeblatt.de bleiben Sie jederzeit informiert und nehmen am Geschehen vor Ort teil. Sieben Tage die Woche! Denn wir sind für Sie da!