Vergraute Holzfassade

Wohnbau an der Birkenstraße: Stadt Penzberg liegt 600.000 Euro unter Budget

Von: Max Müller

Die Fertigstellung der ersten Rohbauten für den städtischen Wohnbau an der Birkenstraße-West steht kurz bevor. © Max Müller

Penzberg - Der Wohnbau der Stadt Penzberg an der Birkenstraße liegt im Zeitplan. Und bei den Kosten bislang sogar deutlich unter dem Budget.

Weiße Helme und Tablets liegen auf den zusammengerückten Tischen im Baucontainer nördlich der Birkenstraße. Bauleiter Alfred Maier vom Architekturbüro H2M bringt die Anwesenden auf den neusten Stand zum Neubaugebiet Birkenstraße West. Der Spatenstich zum größten und teuersten Wohnbauprojekts in Penzberg fand im Juli vergangenen Jahres statt – seitdem hat sich einiges auf der Baustelle getan. „Wir sind sehr zufrieden. Sowohl beim Zeitplan als auch beim Kostenbudget sind wir im Soll“, stellt Maier fest. Dies bestätigt Stadtbaumeister Justus Klement: „Wir waren zwischenzeitlich 1,2 Millionen Euro unter der Kostenberechnung. Inzwischen ist der Puffer auf ungefähr 600.000 Euro geschmolzen.“ Beachtlich, wenn man bedenkt welche Kostenexplosionen parallel auf anderen Baustellen in die Luft gehen. „Der Puffer wird uns noch helfen“, ist sich Maier sicher.

So soll das neue Wohnquartier an der Birkenstraße aussehen. © Stadt/H2M Architekten

Meisten Gewerke vergeben

Den Material- und Fachkräftemangel aufgrund der Ukraine-Krise hat man an der Birkenstraße West besser überstanden als am Penzberger Familienbad. Nur beim Dämmmaterial musste man länger warten. „64 Prozent der Gewerke wurden schon vergeben“, so Klement. „Selbst wenn das letzte Drittel ein wenig teurer wird, ist das für unsere Planung kein Fiasko.“ Die Ausschreibung für die Schlosserarbeiten schiebt sich noch nach hinten, die Ausschreibungen für Trockenbau und Metallfenster laufen gerade. Es fehlen laut Bauleiter Maier noch die Gewerke Heizung/Sanitärarbeiten für die Gebäudezeilen drei und vier sowie die Tiefgaragentore, Beschilderung der Briefkastenanlage, Bodenbelege, Innenputz, Estriche, Innentüren und Maler.

Auch an Plätze für Mülltonnen und Räder wurde gedacht. Diese werden laut Stadt als Letztes fertiggestellt. © Max Müller

Vier Gebäudezeilen

Das Neubaugebiet wurde in vier unterschiedliche Gebäudezeilen aufgeteilt, zwischen denen es jeweils ein halbes Geschoss Höhenunterschied gibt. Die Arbeiten für die Zeilen sind nicht alle im gleichen Maß fortgeschritten. So wollte man auch kleinere Firmen aus der Region mit in das Projekt einbeziehen. Auf der Zeile vier – die mit der höchsten Lage – wird noch an der Baugrube gearbeitet. Momentan setzt ein Bohrer Mikropfähle auf vier Metern Tiefe. Zur Sicherung der Birkenstraße wurden zusätzlich Bohrpfähle in den Hang eingebracht, um die Straße zu stabilisieren. „Wir wollen ja nicht, dass die Birkenstraße auf einmal in unsere Baustelle rutscht“, lacht Stadtbaumeister Klement. Bauleiter Maier rechnet mit einer Fertigstellung des Rohbaus in der Zeile vier bis zum Ende des Jahres.

Kostenansatz bei 54 Millionen Euro

In der Zeile drei stehen bereits die ersten Wände im Untergeschoss. Das Errichten der Wände im Erdgeschoss und Keller dauert im Normalfall länger, da diese Wände am meisten Tragen müssen und laut Maier „eben nicht von der Stange sind“. Der Rohbau soll bis Ende Oktober oder Mitte November fertiggestellt werden. Die Arbeiten an den Rohbauten der Zeile zwei soll sogar schon Ende September abgeschlossen sein. Ende Mai soll der Rohbau der Zeile eins fertig sein. Dort fehlen im vorderen Teil nur noch die Deckenplatten. Die glücklichen Mieter in den höheren Lagen und oberen Stockwerken – „also knapp über ein Drittel“, schätzt Bauleiter Maier – können sich auf einen schönen Bergblick freuen, der sich im ersten Stock der Zeile eins bereits andeutet. Für Sommer 2024 ist die Fertigstellung des 54 Millionen Euro teuren Vorhabens geplant.



Stadtbaumeister Justus Klement präsentiert die vergraute Fassade, die an den Neubauten angebracht wird. © Max Müller

Vergraute Holzfassade

Jede einzelne Zeile wird mit einer Tiefgarage ausgestattet. 40 Ladestellen für E-Autos und insgesamt 155 Stellplätze sind geplant. Sieben Häuser entstehen – mit 149 Wohneinheiten. Decken, Böden, Stützen, Aufzugschächte und Wohnungstrennwände sind laut Stadtbaumeister Klement aus Beton. Aber der Rest der Gebäude soll größtenteils in Holzbauweise vollendet werden. Die Fassade beispielsweise wird in einem grauen Ton und eben aus Holz sein. Der Bauausschuss hatte sich einmütig für die Variante entschieden. Der Ton helfe, den „Vergrauungsprozess“ der hölzernen Fassade gezielt steuern zu können, so Klement. Unterschiedlicher Lichteinfall und Witterungsbedingungen an den einzelnen Gebäudeseiten sprechen für einen grauen Ton der Fassade, erklärt Klement beim Rundgang über die Baustelle.