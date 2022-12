Wohnen, Wachstum und Wahlkampf: Penzbergs Bürgermeister Korpan im Interview

Von: Andreas Baar

Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan im Jahresinterview: Beim Wohnungsbau in alle Richtungen „offen“ sein. © Andreas Baar

Penzberg - Stefan Korpan (CSU) ist seit der Kommunalwahl 2020 Bürgermeister in Penzberg. Im Jahresinterview mit der Rundschau steht er Rede und Antwort.

Interview mit Kerzen: Bürgermeister Stefan Korpan (r.) steht Rundschau-Redaktionsleiter Andreas Baar Rede und Antwort. © Stadt

Große Bauprojekte, angespannte Haushaltslage und Wartelisten. Dazu noch kleinere Vorhaben, die Zufriedenheit schaffen sollen. Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU), der am 31. Dezember seinen 39. Geburtstag feiert, blickt im großen Jahresinterview mit der Rundschau auf das Jahr 2022 – und auf städtische Dauerbrenner, die 2023 angegangen werden sollen.

Was ist das für ein Gefühl, vom Rathausbüro auf den Stadtplatz zu schauen und das „Eismärchen“ zu sehen?

Stefan Korpan: Wenn ich jetzt runter schaue habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Kinder, die fröhlich sind. Menschen, die lachen. Das ist richtig schön.

Davor war der Weihnachtsmarkt. Also endlich wieder Normalität in Penzberg?

Man merkt, dass sich alle über das gesellschaftliche Leben freuen. Ja, es kommt irgendwie Normalität zurück.

Normal ist der verabschiedete Haushalt 2023 nicht. Wie sehr schmerzt Sie die Streichliste?

Ich würde nicht Streichliste sagen, eher Warteliste. Aber es tut schon weh. Es ist eben nicht schön, wenn man Projekte verschieben muss. Die großen Maßnahmen werden uns dadurch die nächsten Jahre begleiten. Aber es ist mir nun mal wichtig, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben.

Am Daserweg und an der Sigmundstraße ging es ausgerechnet um den Bau bezahlbarer Wohnungen. Wird der jetzt auf das berüchtigte Abstellgleis geschoben?

Nein. Es ist kein Abstellgleis. An der Sigmundstraße führen wir ja die Aufstockung durch, zumindest im Rohbau. Sobald es geht, setzen wir den Innenausbau um.

Und am Daserweg?

Das ist ein Projekt, dass wir noch nicht angefangen haben. Es befindet tatsächlich sich auf der Warteschiene. Wir schließen die Planung noch ab. Doch darf man auf der anderen Seite beim Thema „Schaffung von Wohnraum“ nicht vergessen, dass allein beim Edeka-Areal knapp 130 Wohnungen entstehen, über welche die Stadt das Vergaberecht hat. Auch mit der Birkenstraße-West wird bezahlbarer Wohnraum geschaffen.

Was sagen Sie zum jüngsten Vorwurf der Grünen bei der Haushalts-Aussprache im Stadtrat, dass Penzberg auf die „Zahlungsunfähigkeit“ zu marschiere?

Das ist absoluter Quatsch.

Warum?

Weil wir in diesem Haushalt doch große Projekt gestrichen haben, damit wir eben nicht in diese Situation kommen.

Vor einem Jahr sagten Sie im Interview auf die Frage nach Ihren politischen Zielen, dass man erst die gestarteten Großprojekte vollenden müsse. Metropol ist erledigt, Josef-Boos-Turnhalle und Familienbad schon recht weit auf dem Weg, der Wohnbau an der Birkenstraße-West läuft. Die Landesgartenschau ist geholt. Was möchten Sie jetzt anschieben?

Auch wenn diese Projekte finalisiert oder auf der Zielgeraden sind: Solche Projekte bringen immer eine ganze Reihe Nacharbeiten für die Verwaltung mit sich. Da gibt es also noch ordentlich zu tun. Und die Landesgartenschau ist ein Riesenprojekt, das uns die nächsten Jahre begleiten wird. Die wirft ihre Schatten voraus. Parallel läuft die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans an, auch hier gilt es Weichen zu stellen.

Aber neue Projekte?

Wir haben viele Planungen. Zum Beispiel für die Innenstadt. Auch die neue Kita an der Nonnenwaldstraße darf man nicht vergessen, da reden wir über 12 Millionen Euro, die wir in die Hand nehmen. Und drei Projekte sind gebäudetechnisch ein Dauerbrenner.

Welche?

Das Feuerwehrhaus, die alte Wellenbad-Turnhalle und die beiden Grundschulen sowie die Mittelschule.

Sie verwiesen vor einem Jahr an gleicher Stelle damals auf kleine Projekte „die Zufriedenheit schaffen“. Wie sieht es in nächster Zeit damit aus?

Nehmen wir die Innenstadt. Da haben wir eine neue Weihnachtsbeleuchtung installiert. Zum Stadtfest die Kunst-Stelen, die uns immer wieder neue schöne Ausstellungen bieten werden. Und natürlich haben wir den Bürgerbahnhof eröffnet. Gerade beim Bürgerbahnhof ist so viel Eigendynamik entstanden. Darauf setze ich, damit aus dem Angebot noch mehr wird. Außerdem wird in den nächsten Monaten auf dem Stadtplatz eine Aufwertung mittels Mobiliar und Begrünung erfolgen. Zudem haben die Stadtbücherei und die Volkshochschule weitere Räumlichkeiten in der Rathauspassage bekommen. Auch im Stadion wird mit einer neuen Beleuchtung und der dann sanierten Tartanbahn was passieren.

Was ist mit städtischen Liegenschaften, die endlich einer Lösung bedürfen – Schlachthof, Zörnerhaus und alte Bücherei? Wie ist da der Stand?

Mit dem Schlachthof werden wir uns Anfang 2023 im Stadtrat befassen. Was da auf jeden Fall thematisiert werden wird, ist neuer Wohnraum. Dazu sind noch Gewerbeeinheiten oder Praxen möglich, auch eine soziale Nutzung ist hier denkbar. Aber da muss der Stadtrat Farbe bekennen.



Und Zörnerhaus?

Bis da was passiert, müssen wir eine Zwischennutzung anstreben. Innen ist das Gebäude ja nutzbar. Es gibt Anfragen in Richtung Coworking und Ausstellungen.

Bleibt die alte Bücherei?

Wir sind aktuell in intensiven Verhandlungen, um es baulich aufzuwerten und einer Nutzung zuzuführen. Wir werden Anfang 2023 etwas präsentieren. Wir geben als Stadt das Gebäude aber nicht her, wir bleiben Eigentümer.

Sie brauchen für all diese Projekte den Stadtrat. Wie ist das Verhältnis mittlerweile?

Das Verhältnis finde ich gut. Jeder redet mit jedem. Die Kommunikation funktioniert und es gibt keine großen Scharmützel.



Was lief in diesem Jahr im Stadtrat gut?

Das faire Miteinander. Zum Beispiel in den Workshops zur Landesgartenschau und dem Flächennutzungsplan. Das waren intensive und gute Gespräche.

Und schlecht? Was könnte besser laufen?

Manchmal hat man das Gefühl, dass egal wie viel schon über ein Thema gesprochen wurde jeder noch was sagen muss. Aber da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Ich auch (lacht).

Was ärgert Sie in Sitzungen am meisten? Zuletzt haben Sie vehement Ihre Verwaltung gegen Vorwürfe verteidigt.

Vorwürfe wie mangelnde Transparenz zum Beispiel. Dass die betreffende Person nicht vorher auf die Verwaltung oder auf mich zugekommen ist. Das ist schlechter Stil. Es erinnert ein bisschen an Wahlkampf.

Gutes Stichwort. Manche Fraktion scheint mit Antragsfluten schon im Wahlkampfmodus zu sein. Was aber auch zum demokratischen Prozess gehört. Ist das für Sie nur Schaufensterpolitik und belastet die Verwaltung?

Anträge gehören zum demokratischen Prozess. Schaufensterpolitik? Manchmal ja. Etwa wenn man im Stadtrat weiß, dass Dinge eh schon in der Verwaltung behandelt werden und dann trotzdem dazu ein Antrag eingereicht wird. Dieses Schaufenster ist für mich überflüssig.

Die Stadt wird sich Wohnungsbau in nächster Zeit nur schwer leisten können. Was halten Sie von der Idee, dass sich Penzberg künftig Wohnbaugenossenschaften als Partner mit ins Boot holt und diesen Grundstücke zur Verfügung stellt?

Man muss immer in alle Richtungen offen sein. Wenn es dem Bürger gut tut, dann mache ich das doch. Wohnbaugenossenschaften sind eine gute Ergänzung im vielseitigen Bestreben, Wohnungsbau voranzutreiben. Man muss sich als Stadt generell davon lösen, dass man alles selber machen muss.

Wird es Gespräche mit der BayernHeim GmbH, einem Unternehmen des Freistaats zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums, geben?

Wir sind in Gesprächen. Aber es gibt noch kein konkretes Projekt.

Andere Gespräche laufen mit Roche wegen eines städtebaulichen Vertrags zur Erweiterung des Werksgeländes. Diese wird sich auf Infrastruktur und Verkehr in Penzberg auswirken. Wie weit kann und muss die Stadt das Unternehmen bei Lösungen in die Pflicht nehmen?

Ein städtebaulicher Vertrag ist ein gesetzlicher Rahmen. Ich merke bei den Gesprächen, dass Roche erkannt hat, was an Belastungen auf uns alle – Stadt wie Roche – zukommt. Ich glaube, dass das Unternehmen selbst aktiv wird. Es ist eine Symbiose, beide Seiten haben einen Nutzen davon: Sowohl von der Erweiterung als auch von den klaren Regelungen im städtebaulichen Vertrag.

Inwieweit haben Sie als Bürgermeister und die Verwaltung – beide stehen den Roche-Plänen positiv gegenüber – die doch großen Bedenken dagegen unterschätzt?

Unterschätzt würde ich nicht sagen. Das Ganze ist ein Abwägungsprozess, man muss die Vor- und Nachteile abwägen. Es ist legitim, dass jeder mit einem Höchstmaß an Elan und Vorstellungen in die Sache reingeht.

Wo ist beim weiteren Wachstum Penzbergs für Sie Schluss? Wann geht es nicht mehr?

Das ist schwierig in Zahlen auszudrücken. Wir haben Projekte, die über viel Jahre hinweg gehen. Als Verwaltung sind wir gut vorbereitet

Aber wo ist Schluss?

Penzberg hat natürliche Grenzen bei den Flächen. Wir sind von Moor umgeben. Wachstum geht aber auch in die Höhe. Deshalb machen wir zum Beispiel einen Wettbewerb zur Innenstadt-Entwicklung. Die Frage ist, „was verträgt die Innenstadt?“. Penzberg verändert und bewegt sich. Die Stadt lebt. Das ist gut. Aber es ist schon wichtig, dass Penzberg seinen Charakter behält. Die Dynamik muss man steuern.

Letzte Frage wieder mit Blick auf das Treiben auf dem Stadtplatz: Auf was freuen Sie sich 2023 als Bürgermeister am meisten?

Am meisten darauf, dass es ein Jahr wird, in dem hoffentlich Krisen beendet werden und hoffentlich keine neuen entstehen. Damit sich das Leben wieder einpendeln kann. Und für Penzberg, dass man im Familienbad ungezwungen plantschen und saunieren kann. Dass wir wieder ein Wir-Gefühl haben. Und ich freue mich auf ein Vereins- und Stadtleben wie vor der Pandemie.