Wohnmobil auf der A95 bei Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf ausgebrannt

Von: Max Müller

Teilen

A95 bei Penzberg/Iffeldorf: Das Wohnmobil brannte komplett aus. © Feuerwehr Penzberg/ Christian Abt

Iffeldorf - Ein Wohnmobil brannte auf der A95 vor der Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro.

Am Dienstag (29. März) gegen 0.30 Uhr war ein 62-Jähriger aus dem Garmischer Landkreis mit seinem Wohnmobil auf der A95 in Richtung München unterwegs. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Penzberg geriet das Wohnmobil plötzlich in Brand. Dem Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, gelang es noch das Fahrzeug abseits der Fahrbahn abzustellen und rechtzeig auszusteigen. Anschließend brannte das Fahrzeug komplett aus.

Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber zur Beobachtung und medizinischer Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am ausgebrannten Fahrzeug, welches durch das Technische Hilfswerk (THW) Weilheim geborgen wurde, entstand laut Polizei ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro. Zudem wurden auf einer Fläche von ungefähr 25 Quadratmetern der Straßenbelag sowie zwei Warnbalken beschädigt (circa 10.000 Euro).

Feuerwehren Penzberg und Iffeldorf im Einsatz

Im Zeitraum der Löscharbeiten wurde der Verkehr auf einer Fahrspur an der Brandstelle vorbeigeleitet. Die Ausfahrt Penzberg war für die Dauer der Löscharbeiten (eine Stunde) komplett gesperrt. Aufgrund der nächtlichen Uhrzeit und der geringen Verkehrsdichte, kam es jedoch zu keinerlei Beeinträchtigungen des übrigen Verkehrsgeschehens.

Trotz dem Einsatz von drei Feuerwehren konnte das Wohnmobil nicht mehr gerettet werden. © Feuerwehr Penzberg/ Christian Abt

45 Kräfte der Feuerwehren Penzberg (20 Einsatzkräfte und 5 Fahrzeuge), Iffeldorf und Sindelsdorf mit insgesamt zehn Fahrzeugen sowie das THW Weilheim mit drei Fahrzeugen (inklusive Bagger) und sechs Einsatzkräften waren vor Ort. Zudem wurde die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim von einer Streife der Polizeiinspektion Penzberg unterstützt. Aktuell wird von einer technischen Brandursache (technischer Defekt) ausgegangen.

Insgesamt waren dreizehn Fahrzeuge beim Brand im Einsatz. © Feuerwehr Penzberg/ Christian Abt