Wohnungen gekündigt: Ortskräften droht Wegzug aus neuen Heimat in Penzberg

Von: Andreas Baar

Aktive vom Penzberger Helferkreis und betroffene Familien wiesen beim Infostand auf die Notlage der Afghanen und Syrer hin. © Andreas Baar

Penzberg– Mehr als 60 Afghanen und Syrern droht der Wegzug aus Penzberg. Der Landkreis hat dem Bezirk Oberbayern die Wohnungen im Übergangsheim gekündigt.

Der Schock bei den Betroffenen und den Ehrenamtlichen im Penzberger Asyl-Helferkreis ist groß: Zwölf Familien – Ortskräfte aus Afghanistan sowie zwei syrische Kontingentfamilien – müssen das Wohnheim an der Nonnenwaldstraße zum 30. Juni verlassen. 65 Menschen droht der Umzug an einen noch unbekannten Ort in Oberbayern. Obwohl sie in der Stadt integriert sind, wie es vom Helferkreis heißt.



Infostand auf dem Stadtplatz

Die Aktiven vom Helferkreis, der zum Förderverein Werkraum Penzberg gehört, machten am Freitag (5. Mai) öffentlich auf dem Stadtplatz auf das Problem aufmerksam. An einem Stand informierten Helfer, aber auch Betroffene aus Afghanistan und Syrien, über die Notlage der Flüchtlingsfamilien. Eigens dafür waren familiäre Schicksale als Beispiel zum Nachlesen auf einem langen Banner aufgelistet worden. Zudem wurde um Hilfe bei der Wohnungssuche gebeten.

Ungewisse Zukunft in Penzberg: Die afghanischen Ortskräfte und zwei Familien aus Syrien müssen aus der Unterkunft an der Nonnenwaldstraße zum 30. Juni raus. © Privat

Seit November 2021 in Penzberg

Seit 15. März wissen die 65 Menschen, darunter viele Kinder und Jugendliche, dass sie die Unterkunft an der Nonnenwaldstraße bis Ende Juni verlassen müssen. Der Landkreis hatte die zwei Wohngebäude im Jahr 2017 errichtet, ein Haus war an den Bezirk Oberbayern vermietet gewesen. Dort wurden im November 2021 die zwölf Familien, afghanische Ortskräfte und syrische Flüchtlinge mit Aufenthaltsstatus oder Visum einquartiert (Rundschau berichtete). Das Rathaus vermeldete damals die frohe Kunde zufrieden. Man hoffe, „dass sich die Ortskräfte mit Ihren Familien in Penzberg gut einleben werden“, wurde Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) vor fast 1,5 Jahren zitiert.

Kontakt zum Helferkreis Infos zum Verein Werkraum Penzberg und Kontakt wegen der Ortskräfte online unter www.werkraum-penzberg.de.

Gut eingewöhnt

Diese Eingewöhnung hat gut funktioniert, wie Anette Völker-Rasor vom Helferkreis am Freitag beim Infostand berichtete. Von den 65 Betroffenen seien 42 Kinder und Jugendliche, „die alle in Kindergärten, Schulen und in der Berufsschule sind“. Fast alle Erwachsenen sind in Integrationskursen, betonte Völker-Rasor. Auch das Penzberger Jugendzentrum betreue Kinder und Jugendliche und leiste damit „einen ganz wichtigen Beitrag“. Völker-Rasor machte deutlich: „Die Familien sind bei uns komplett integriert.“ Auch über die Werkraum-Angebote wie der Radlwerkstatt oder einem Café-Treff.

Landkreis braucht Wohnungen

Umso größer der Schock, als die zwölf Parteien von der Kündigung der Wohnungen erfuhren. Das Landratsamt muss selber Flüchtlinge unterbringen. Es sei „keine Frage“, dass die Kreisbehörde Platz braucht, um die Wiedereröffnung von Turnhallen für die Menge ankommender Flüchtlinge zu vermeiden, zeigt man beim Förderverein Werkraum Verständnis. Anette Völker-Rasor lobt den „sehr guten Kontakt“, den man mit dem Landratsamt habe. Aber den Penzberger Betroffenen drohe ein Herausreißen aus den gewohnten sozialen Strukturen. Denn: Trotz aller Integration hätten sie in den vergangenen Monaten keine Wohnung finden können. Sie leben zu fünft in einem Zimmer oder mit drei Generationen zu neunt in zwei Zimmern, berichtet der Verein. Wenn die Afghanen und Syrer bis Ende Juni kein eigenes Domizil gefunden haben, „werden sie von der Regierung an irgendeinen neuen Ort weitergebracht“, mahnt der Förderverein in einer Mitteilung.

Aufklärung: Rolf Podlewski vom Helferkreis berichtet am Infostand der Penzbergerin Monika Schandl über die Notlage. © Andreas Baar

„Schwerere Stresssymptome“ bei Familien

Helferkreis-Aktive Völker-Rasor berichtet von „schweren Stresssymptomen“, unter denen die Betroffenen seit Bekanntwerden der Kündigung leiden. „Ihnen droht wieder die Heimatlosigkeit, sie müssen weg aus ihrer gewohnten Umgebung.“ Der Förderverein Werkraum appelliert deshalb besonders an Penzberger, in dieser Situation „mit nach einer Lösung“ zu suchen und freistehenden Wohnraum anzubieten. Der Verein betont in diesem Zusammenhang, dass durch die staatliche Unterstützung die Miete gesichert sei.

Appell an Stadt

Für einen Appell hatte auch Völker-Rasor als PM-Stadträtin in der jüngsten Stadtratssitzung die Gelegenheit genutzt. Die betroffenen 65 Menschen „fassen langsam Fuß“, betont sie und warnte: Sollte es für sie keine Lösung in Penzberg geben, „war alle Integration umsonst“. Deshalb müsse auch die Stadt selber überlegen, ob eine Unterbringung der Menschen möglich ist.

Das Thema sei bekannt, bekam Völker-Rasor in der April-Sitzung von Bürgermeister Stefan Korpan zu hören. Man stehe „im engen Austausch“ mit dem Landratsamt und sei auf einem „möglichen Weg“, eine Lösung zu finden. Konkretes gab der Rathauschef allerdings zumindest in der öffentlichen Sitzung nicht preis - es sei noch nicht spruchreif, ob die Betroffenen in Penzberg bleiben können.