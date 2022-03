Krapfenwette mit dem Bürgermeister

„wohnZimmer Rathauspassage“ in Penzberg: Sonntag wird es festlich

Von: Andreas Baar

Der eigens eingerichtete Showroom zeigt, was man mit der Rathauspassage alles machen kann: (v.l.) Katja Wippermann (VHS-Leiterin), Ilka Heissig (stellvertretende Büchereileiterin), Bürgermeister Stefan Korpan und Katrin Fügener (Büchereichefin). © Andreas Baar

Penzberg – „wohnZimmer Rathauspassage“: Am kommenden Sonntag, 20. März, findet „Da hockst Di nieda“ statt – ein großes Fest rund um die künftigen Möglichkeiten in Penzbergs zentraler Lage.

Anfang 2020 starteten Penzbergs Stadtbücherei und die örtliche Volkshochschule (VHS) als Partner ein ehrgeiziges Projekt. Mit „wohnZimmer Rathauspassage“ sollten in der Bevölkerung Ideen gesammelt werden für eine Umgestaltung der wenig einladenden Immobilie in zentraler 1A-Lage. Ein Treffpunkt für Begegnungen soll die Passage werden.

Für alle Generationen, für Bildung und Kultur gleichermaßen, auch mit Gastronomie – damit warben Büchereichefin Katrin Fügener und VHS-Chefin Katja Wippermann unermüdlich, zuletzt im Stadtrat. Es gab Workshops, eine Online-Umfrage und einen Imagefilm.

Kräftiger Zuschuss

Ergebnis: In der Passage muss sich was ändern, es braucht eine neue soziale Nutzung. Für den kreativen und inhaltlichen Anschub besorgte sich Fügener einen kräftigen Zuschuss: 90 Prozent der Kosten von insgesamt 89.100 Euro für die Startphase übernimmt die Kulturstiftung des Bunds im Rahmen des Programms „hochdrei – Stadtbibliotheken verändern“ (Rundschau berichtetet).

Vorbilder für eine einladende Passage finden sich zum Beispiel in Gouda/Niederlande. © Fügener

Bühne bis Workshops

Jetzt steht das Ende der Anlaufphase bevor. Am kommenden Samstag wird die Bevölkerung zu „Da hockst Di nieda“ eingeladen. Geboten wird ein breites Programm. Vor allem aber ist der Tag eine Gelegenheit, um zu zeigen „was hier machbar sein kann“, wie es Fügener im Pressegespräch sagt. Manche der in Umfragen genannten Wünsche werden an diesem Tag angeboten. Es gibt eine open stage-Bühne für Künstler (Anmeldung unter buecherei@penzberg.de), Gaming und Brettspiele, einen Schokolade-Workshop der VHS, einen Näh-Upcycling-Workshop, Lesestoff im Bücherflohmarkt, Vorlesen für die Kleinsten und die „kostBar“ versorgt mit Gastronomischem.

Der Zauberer Zodiac zeigt Tricks und führt in Kurz-Workshops in die Welt der Magie ein. Ab 17 Uhr plaudern fünf Erzähler beim „Abend der lebenden Bücher“ (Karten gibt es am 20. März zwischen 15 und 17 Uhr). Außerdem stehen Vertreter von Bücherei und VHS sowie die Moderatoren Andreas Mittrowann und Johannes Krause für Fragen zum Projekt bereit.



Krapfenwette mit dem Bürgermeister

Und es gibt eine Stadtwette: Schaffen es Bücherei und VHS, dass die Besucher 100 Stühle – egal ob Sessel oder Klappliege – in die Passage bringen, spendiert Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) 100 Faschingskrapfen. Der Termin für die Ausgabe steht noch nicht fest, vielleicht bei der Bürgersprechstunde. Gewinnt Korpan, erwarten das Stadtoberhaupt Gutscheine der beiden Einrichtungen.

Stühle als Symbol

Dass mit den Stühlen wurde übrigens bewusst gewählt: Die Sitzgelegenheit sei auch ein Symbol dafür was aus der Passage werden kann, schwärmt Fügener. „Es kann ein Ort sein, wo man sich niederlassen kann.“



Es geht nicht nur um Werbung für „wohnZimmer“, macht Fügener deutlich. Der Tag sei auch eine „Danke schön-Fest an die Bürger“ für ihr Engagement in der Anlaufphase. „Das Interesse war riesengroß.“ Vom Bürgermeister gibt schon jetzt ein dickes lob für die Projekt-Initiatoren. Korpan spricht von einer „super Aktion“ und einer „Begegnungsstätte“, die Penzberg bekommen könnte. Überhaupt seien „Bildung und Lesen so wichtig“, sagt er in Richtung von Bücherei und VHS.



Vorbeischauen Der „Da hockst Di nieda“-Tag findet am Sonntag, 20. März, von 15 bis 19 Uhr in der Rathauspassage statt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Kein Geld im Haushalt

Doch es ist unklar, wie es mit dem „wohnZimmer“ weitergeht. Fügener und Wippermann müssen vorerst mit einer konkreten Umsetzung der vielen Ideen warten. Der Penzberger Haushalt gibt im Moment nichts her. Der Bürgermeister verweist auf die finanzielle Lage: Bei einer Umgestaltung der Rathauspassage sei man schnell „im Millionenbereich“, mahnt er. „Das ist jetzt aktuell nicht möglich.“

Doch so ganz zuschlagen will der Rathauschef („Das ist ein Projekt, was auch nachhaltig sein soll“) die Tür nicht: „Vielleicht passiert was stückchenweise.“ Geld ist allerdings gemäß Finanzplan, der Stadtrat muss den Haushalt noch verabschieden, erstmal nicht vorhanden. In der Haushaltstelle sind für 2022 und 2023 „null Euro drin“, räumt Korpan auf Nachfrage ein. Für das Jahr 2020 sei immerhin „eine kleine Summe“ eingestellt, sie bewegt sich allerdings wohl unter 10.000 Euro.

Auch, wenn sich jetzt nichts tut, sind die beiden Initiatorinnen optimistisch. Fügener und Wippermann verweisen auf die grundsätzlich positiven Reaktion im Stadtrat. „Wir werden immer wieder daran erinnern“, kündigt Wippermann an. „Wichtig ist, dass man dran bleibt“, ergänzt Fügener. Und überhaupt, seien die jetzigen Ergebnisse nicht in Stein gemeißelt, verkündet die Büchereichefin: „Manche Dinge brauchen Zeit und entwickeln sich weiter.“