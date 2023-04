Wolf auch Thema in Großweil: Gemeinderat fällt klares Urteil zum Status

Die erleichterte Entnahme des Wolfes befürwortet der Großweiler Gemeinderat. © Rainer Schmidt/panthermedia

Großweil – Das Großweiler Gremium befasste sich mit dem Schutzstatus des Wolfes und der Regulierung der Population. Fazit: Eine Entnahme des Tieres sollte erleichtert werden.

So wie auch die anderen Gemeinden des Landkreises Garmisch-Partenkirchen musste sich das Großweiler Gremium mit dem Schutzstatus des Wolfes und der Regulierung der Population auseinandersetzen. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Großweiler Gemeinderat geschlossen dafür, den Antrag des Landrates auf Einrichtung eines Weideschutzgebietes und erleichterte Wolfsentnahme zu unterstützen. Eine lange, intensive Debatte brauchte das Gremium dafür nicht.

Ehe Bürgermeister Frank Bauer (FWG) den Antrag des Landrates auf Entnahme des Wolfes und Einrichtung eines Wolfschutzgebietes verlas, verriet der Rathauschef, dass er sich das Buch „Der Wolf im Visier“ gekauft und dieses „studiert“ habe. Für den Herdenschutz gebe es in der Region keine „hundertprozentig gute Lösung“, sagte Bauer mit Blick auf Alternativen zur Entnahme. Doch Bauer hatte an diesem Abend nicht nur Wissen aus dieser Lektüre dabei, sondern auch ein Foto. Das Bild habe ihm sein Kollege aus der Gemeinde Grafenaschau geschickt. Das Foto zeigt einen Wolf. Der sei dort gesichtet worden, sagte Bauer.



Zweifel am scheuen Wolf

Horst Piller (CSU) wollte den Landkreis-Antrag unterstützen, der Bauern wegen. Andere Tiere wie Hirsch und Hase würden ja auch entnommen werden. Des Weiteren erinnerte Piller an die Bärenattacke in Norditalien: „In Trentino wird jemand schon beim Joggen angegriffen.“ Der Wolf sei „mittlerweile menschenlieb, sag ich mal“, konzentrierte sich Jakob Witting jun. (FWG) wieder auf den Wolf. Von einem Arbeitskollegen aus Bad Kohlgrub habe er erfahren, dass in der Kurgemeinde ein Exemplar Kinder an einer Bushaltestelle „besucht“ habe. „Der ist nicht mehr scheich“, meinte Witting. Je enger es werde, desto mehr drücke sich der Wolf in die Dörfer, ergänzte Bauer.



Ein „Vertreter der Jagdpächter“ sei anwesend, sagte der Bürgermeister und schaute in die Zuhörerreihen. „Wenn dann muss das übergeordnet geregelt sein“, sagte der Vertreter. Den Jagdpächtern und Landwirten sei wichtig, „dass ihr hinter dem Antrag steht“, meinte er zu den Rätinnen und Räten. Das Gremium stimmte schließlich geschlossen dafür, den Antrag des Landrates zu unterstützen.