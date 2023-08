Zehn Tage auf der Berghalde: Penzberger Volksfest wieder mit Wirt Regler

Von: Andreas Baar

Aufbau am Donnerstag (17. August) auf der Berghalde: Auch der Autoscooter (rechts) ist dann wieder am Start. © Anne Rossa

Penzberg - Das Penzberger Volksfest steht vor der Tür. Zum zweiten Mal nach 2022 hat die Stadt den Eichstätter Festwirt Holger Regler engagiert.

Nach all den Corona-Einschränkungen sollte es im vergangenen Jahr eigentlich eine entspannte Wiesn auf Penzbergs Berghalde werden. Doch dann trennten sich überraschend kurz zuvor die Wege von Stadt und langjährigem Festwirt Christian Fahrenschon. Im Rathaus und bei Bürgermeister Stefan Korpan im Urlaub in Kroatien glühten die Telefondrähte. Am Ende wurde eine kurzfristige Lösung geschafft: Die Stadt verpflichtete den Eichstätter Festwirt Holger Regler, der noch nicht lang im Geschäft war. In kürzester Zeit wurde ein Volksfest auf die Beine gestellt. Reglers Premierenprobleme mit Personal und Hendl-Engpässen waren vor allem der knappen Vorbereitungszeit geschuldet.

Programm im Internet Das Programm zum Volksfest will die Stadt noch auf ihre Internetseite www.penzberg.de stellen.

Nun steht der Wirt erneut in den Startlöchern. Vom 25. August bis 3. September findet das Penzberger Volksfest auf der Berghalde statt. Der 50-jährige Festwirt ist derzeit im Umzugsstress. Der Anruf der Rundschau erreichte ihn kurz vor dem Standortwechsel. Noch bis dieses Wochenende ist Reglers Festbetrieb in Gaimersheim bei Ingolstadt. Drei Tage habe er dann Zeit, um mit „Sack und Pack“ auf die Berghalde zu kommen, schnauft er. „Ich freue mich wieder auf Penzberg“, bekräftigt er jedoch.

Wichtiger Tag: Beim Seniorennachmittag (hier 2022) erhalten Penzberger ab 65 Jahre von der Stadt vor Ort ihre Gutscheine. © Max Müller

Mehr Zeit als 2022 gehabt

Regler weiß aber auch, dass die Erwartungen höher sind als 2022: „Jetzt muss es anders ablaufen“, betont er. Man habe mehr Zeit gehabt und überhaupt habe er nach der Auflage 2022 auch „viel Lob“ bekommen. Rund 25 Köpfe zählt sein Personal auf der Berghalde, dazu knapp über 20 Bedienungen. Wie im letzten Jahr kommt Regler mit einem Zelt für rund 2000 Besucher, es gibt einen Biergarten. Und ein buntes Programm, garniert mit bekannten Musikmagneten wie „Dreisam“ und den „Manyanas“. Ein Familientag steht auf dem Programm, ebenso der Seniorennachmittag. Die Stadt sorgt für den Festbus.

Besuch beim Volksfest: Michael Preuten ist neuer Vorsitzender des Partnerschaftsvereins in Ahlen, der Penzberger Partnerstadt. © Privat

55 Ahlener kommen Der Besuch hat schon eine liebgewonnene Tradition: Zum Penzberger Volksfest (25. August bis 3. September) reist auch eine große Delegation aus der Partnerstadt Ahlen an. Im September 2007 war die wilde Stadt-Ehe zwischen Oberbayern und Westfalen per Unterschriften unter die Urkunde offiziell gemacht worden. Seitdem feiern alljährlich Ahlener auf der Berghalde das Volksfest mit.

Ende August ist es wieder soweit: 55 Gäste aus Ahlen haben sich im örtlichen Hotel Berggeist einquartiert. Vom 24. bis 28. August stehen neben dem obligatorischen Besuch des Volksfests weitere Aktivitäten auf dem Programm. So wird unter anderem eine Bootstour auf dem Staffelsee, eine Führung im Walchenseekraftwerk und eine Fahrt zum Kloster Benediktbeuern angeboten.

Für Michael Preuten wird es ein besonderer Termin in Penzberg sein: Preuten ist der neue Vorsitzende des Ahlener Vereins für Städtepartnerschaft. Der langjährige Vorsitzende Alois Steinkamp hatte sein Amt, wie zuvor angekündigt, abgegeben. Sein Nachfolger Preuten war im vergangenen Dezember bei der Mitgliederversammlung in der Ahlener Stadthalle einstimmig gewählt worden.

Für die Schausteller zeichnet wieder Kurt Geier verantwortlich. Seine Familie ist seit über 70 Jahren mit dem Penzberger Fest verbunden. Sein Großvater war auf dem einstigen kleinen Festmarkt am alten Feuerwehrhaus vertreten. Geier ist erneut mit Autoscooter und gebrannten Mandeln vertreten. Die Palette an Schaustellern reicht vom Wellenflug und Discoflyer über das Kinderkarussell bis zu Schießbude und Losständen. Schausteller zu finden sei kein Problem gewesen, meint der Fachmann – allerdings sei es nach der Pandemie angesichts des Personalmangels „generell schwer“ in der Branche.



Freibier und Festzug zum Start

Eröffnung ist am Freitag (25. August) um 18 Uhr mit dem traditionellen Freibierausschank auf dem Stadtplatz und dem Festmarsch hoch zur Berghalde, gegen 19 Uhr geht es im Festzelt mit dem Anzapfen los. Im Rathaus ist man froh, dass es heuer wieder mit dem Volksfest geklappt hat. „Das ist wichtig für Penzberg“, betont Kulturamtschef Thomas Kapfer. Den Standort hat auch der Festwirt nach kurzer Zeit offenbar ins Herz geschlossen. „Das ist ein ruhiges, ein griabiges Volksfest“, sagt Regler. Schausteller-Verantwortlicher Geier nennt es ein „gut besuchtes Volksfest für eine mittlere Stadt“.