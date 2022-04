Zeichen des Glaubens: Penzberger Georgi-Ritt lockt 100 Ross und Reiter an

Von: Andreas Baar

Auf der Wiese vor der Hubkapelle feierten die Teilnehmer die Feldmesse. © Andreas Baar

Penzberg - Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ging es am Sonntag (24. April) beim Penzberger Georgi-Ritt wieder hoch zur idyllischen Hubkapelle.

Die Veranstaltung wurde ein sichtbares Zeichen des Glaubens und der Verbundenheit zu den Tieren und der Schöpfung. Alois Deisenberger war am Ende hochzufrieden. „Der heilige Georg hat mit Petrus ein ernstes Wort geredet“, sprach der Vorsitzende des heimischen Georgivereins „D‘Rosserer“ vor der Hubkapelle ins Mikrofon. Was wohl funktioniert hatte: Pünktlich zum Beginn des Ritts hörte der ungemütliche Regen auf. So konnten prachtvoll herausgeputzte Ross und stolze Reiter samt der Musiker der Stadt- und Bergknappenkapelle halbwegs trockenen Fußes (und Hufes) von Gut Hub zum kleinen Gotteshaus St. Maria in Hub ziehen.

Pfarrer Bernhard Holz segnete Ross und Reiter beim dreimaligen Umritt um die Hubkapelle. © Andreas Baar

Die 41. Auflage

Zum 41. Mal hatten die Rosserer zum Ritt gebeten. Penzbergs katholischer Pfarrer Bernhard Holz würdigte denn auch in der Feldmesse die Veranstaltung, „die eine gute Tradition über die Grenzen Penzbergs hinaus geworden ist“. Der Pfarrer hob in seiner Predigt die „große Verantwortung“ der Menschen für die Bewahrung der Schöpfung hervor und bat darum, Mensch und Tier unter den Segen und Schutz Gottes zu stellen. „Die Beziehung zwischen Tier und Mensch war schon immer etwas Besonderes“„ betonte Holz. Der Geistliche erbat auch den Segen „stellvertretend für alle Menschen“, die es sich zur Aufgabe gemacht hätten, die Natur zu schützen. Mit Blick auf das leider regenverhangene Bergpanoroma sprach der Geistliche von „malerischen Landschaften“ des Oberlands. Und mahnte seine Zuhörer: „Tun wir alles Nötige, um den kostbaren und schönen Lebensraum zu bewahren.“

Die Stadt- und Bergknappenkapelle umrahmte den Gottesdienst musikalisch. © Andreas Baar

Auch die Riederer Alphornbläser waren wieder mit dabei. © Andreas Baar

Rund 100 Ross und 200 Zuschauer

Trotz der widrigen Witterung zog der Georgi-Ritt wieder die Teilnehmer an. Rund 100 Ross samt Reiter zählte Vereinschef Deisenberger, um die 200 Besucher hatten sich eingefunden. Der Rosserer-Vorsitzende war einfach nur glücklich: „Schön, dass wieder stattfinden kann“, bemerkte er in seiner kurzen Ansprache. Deisenbergers Dank ging ausdrücklich an alle Mitwirkenden, darunter auch den Riederer Alphornbläsern („treue Kameraden“), die von Anfang an das heimische Brauchtum musikalisch begleiten. Auch Penzbergs Stadtoberhaupt wurde lobend erwähnt: Stefan Korpan ritt selbst mit und holte sich wie die anderen Reiter beim dreimaligen Umritt um die Kapelle den Segen von Pfarrer Holz ab.