„Zeitenwende“ in Penzberg: 82 Realschüler bekommen Abschlusszeugnisse

Von: Andreas Baar

Teilen

Lob von der Schulleitung für die Schulbesten: (hinten v.l.) Severin Hammel (Rektor), Louisa Wagner, Jasmin Klöck, Veronika Dentinger, Josefine Dierkes, Claudia Held (Konrektorin) sowie (vorn v.l.) Eva Mende und Luisa Schwarz. © Andreas Baar

Penzberg – Für 82 Zehntklässler der Penzberger Heinrich-Campendonk-Realschule beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Sie wurden mit einer Feier verabschiedet.

Nach monatelangem virtuellem Schulalltag und einer letztjährigen Veranstaltung in reduzierter Form konnte sie heuer endlich wieder im gewohnten Rahmen mit Ansprachen und Musik in der neuen Aula stattfinden: Am vergangenen Freitag (22. Juli) erhielten 82 Schüler der Heinrich-Campendonk-Realschule in Penzberg ihre Abschlusszeugnisse.

Ratschlag von Schulleiter Severin Hammel: „Bewahrt Euch eure Neugier und auch die Heiterkeit.“ © Andreas Baar

„Zeitenwende“ der positiven Art

„Zeitenwende“, so nannte Schulleiter Severin Hammel das, was auf seine ehemaligen Schützlinge zukommt. Nicht auf die globale politische Schlechtwetterlage bezogen, sondern im ganz persönlichen Bereich. „Eine Zeitenwende kann auch etwas sehr Positives sein“, betonte Hammel denn auch – und sprach von dem Schritt in das oftmals bei der Jugend nun anstehende Arbeitsleben als „einen großen beim Erwachsenwerden“. Der Realschulleiter zitierte als optimistischer Mutmacher den Schriftsteller Hermann Hesse: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ Ein Zauber, gekennzeichnet durch Neugier und Abenteuerlust. Und so hatte Hammel eine zweifachen Rat an seine Zehntklässler: „Bewahrt Euch eure Neugier und auch die Heiterkeit.“



„Seid glücklich und genießt das Leben“, empfahl Michael Wiesner vom Elternbeirat den Schülern. © Andreas Baar

Nicht von fake news beeinflussen lassen

Die 82 Abschlussschüler hätten allen Grund zum Feiern, sagte Michael Wiesner vom Elternbeirat – und hatte eine Mahnung parat: „Lasst Euch nicht beeinflussen von fake news und Hetze im Netz“, sagte er eindringlich. „Seid glücklich und genießt das Leben.“ Die Schüler- und Klassensprecher Valentina Costabile, Albin Safei und Simon Zachenhuber blickte ebenso launig auf ihre Schulzeit zurück wie sie auch die Freundschaften und den Wohlfühlcharakter an der Schule hervorhoben.

Die Jahrgangsbesten Jasmin Klöck (Notenschnitt 1,0), Veronika Dentinger (1,18), Luise Schwarz (1,27), Josefine Dierkes (1,36), Eva Mende (1,42), Louisa Wagner (1,50).

Bürgermeister lockt mit Politik

Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) hat ein sehr persönliches Verhältnis zu der Realschule, was man seiner launigen Rede anmerkte: Er war selbst Absolvent. „Schule ist was besonders“, sagte er in Richtung der Abgänger. An der Realschule hätten sie Werte wie „Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Achtung vor fremdem Eigentum“ gelernt. Grundsätzlich sah der Rathauschef den jetzigen Lebensabschnitt der Noch-Realschüler positiv: „Jeder Weg steht Euch offen.“ Vielleicht sogar in die Politik und irgendwann als Bürgermeister, wie Korpan schmunzelte und gleich mit Blick auf sein eigenes, 2020 gewonnenes Amt lachend einschränkte: „Aber lasst Euch Zeit damit.“

Ukrainisches Lied

Die offenen Türen hob auch der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer (BfL, Obersöchering) hervor: „Sie sind für die Zukunft gut gerüstet“, sagte der Vize-Landrat, der generell das extreme Schulleben in Corona-Zeiten betonte. „Sie gehören zu den außergewöhnliche Jahrgängen und mussten ganz nebenbei eine Pandemie bewältigen.“ Neben der Zeugnisübergabe gab es bei der Abschlussfeier einen weiteren besonderen Moment, der mit viel Applaus bedacht wurde: Ukrainische Mitschüler der Willkommensklasse sangen ein heimisches und ein deutsches Lied. „Das zeigt, dass bei der Integration vieles richtig gemacht wurde“, lobte Schulleiter Hammel alle Beteiligten.