Zeitgemäß und nötig: Gewerkschaften feiern „Tag der Arbeit“ in Penzberg

Von: Andreas Baar

„Tag der Arbeit“ in der Stadthalle: Rund 150 Zuhörer waren der Einladung des DGB nach Penzberg gefolgt. © Andreas Baar

Penzberg - Kämpferisch in Krisenzeiten: So präsentierten sich DGB und Einzelgewerkschaften beim „Tag der Arbeit“ am 1. Mai in der Penzberger Stadthalle.

Braucht es in Zeiten der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Krisen überhaupt noch Gewerkschaften und deren „Tag der Arbeit“ am 1. Mai? Eine Frage, die sich am vergangenen Montag in der Penzberger Stadthalle wie ein roter Faden durch die Veranstaltung des DGB-Kreisverbands Weilheim-Garmisch zog. Eine Frage, die am Ende von allen Rednern einhellig mit „Ja“ beantwortet wurde.

Zusammenhalt: Diesen mahnte DGB-Kreisvorsitzender Manfred Unger in den Krisenzeiten an. © Andreas Baar

Plädoyer für Solidarität

„Ungebrochen solidarisch“: Unter diesem Motto hatte der heimische DGB nach Penzberg geladen. Solidarität war auch das Wort, dass sich durch die Redebeiträge zog. „Wir müssen zusammenhalten“, machte Kreisvorsitzender Manfred Unger vor rund 150 Anwesenden in der Stadthalle deutlich. Gerade in einer harten Zeit, in der sich Arbeitnehmer „im Krisenmodus“ befänden, so der DGB-Vertreter.

„Sie geraten an die Grenzen ihrer Leistbarkeit“, mahnte der Gewerkschafter angesichts von steigenden Kosten für Energie und Lebensunterhalt. Unger nutzte die Gelegenheit, um eine tarifliche Lanze zu brechen für Berufsgruppen aus Gesundheitswesen, Bildung und Verkehrswesen – die gerade in der Pandemie „den Laden am Laufen gehalten haben“.

Gewohnt deutliche Worte: Die gab es von Helmut Dinter von der IG Metall Weilheim zum Thema Solidarität zu hören. © Andreas Baar

Deutliches von Dinter

Gewohnt kämpferisch und mit deutlichen Worten hieb Helmut Dinter, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Weilheim, auf kapitalistisches Wirtschaftssystem, Finanzmärkte sowie Bayerns CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder und dessen wiederentdeckter Pro-Atomkraft-Haltung ein. Dinters Kritik-Liste war lang: Dies reichte von teurem Wohnen und Leben über kaum mehr finanzierbare Gesundheit bis zu Angst um Arbeitsplätze. Kernforderung des Gewerkschafters: Löhne und Gehälter müssten „angemessen“ steigen und sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Und es brauche eine „ungebrochene Solidarität“ – vor allem in den Betrieben, die noch nicht tarifgebunden und ohne Betriebsrat seien.

Neue „Messgrößen“ für Wirtschaftssystem

Für den altgedienten Metaller Dinter ist eines klar: Es braucht gerade in der aktuellen Krisenzeit die Arbeitnehmervertreter und den 1. Mai-Tag ganz dringend. Auch, um „Messgrößen“ für ein reformiertes und gerechtes Wirtschaftssystem wie Menschenwürde, Demokratie, Mitbestimmung und ökologische Nachhaltigkeit festzumachen – Dinter brachte, nicht zu ersten Mal, den Begriff der „Gemeinwohlökonomie“ ins Spiel. Den 1. Mai brauche es zudem, um ein Gegengewicht zu schaffen, in einer Zeit, „wo wir so viel Nicht-Solidarität erleben“ und versucht werde, Arbeitnehmer gegeneinander auszuspielen.



Astrid Meier, Bezirksleiterin der IG BCE in München, bezeichnete den „Tag der Arbeit“ am 1. Mai als „zeitgemäß“. © Andreas baar

Antonia Hierhager: Das Mitglied im Bezirksjugendausschuss der IG BCE verlangte, dass Arbeitgeber „nicht nur die Besten“ wollen dürften. © Andreas Baar

Jobs in der Industrie sind „Basis“

Genauso überzeugt von der Notwendigkeit des 1. Mai zeigte sich Astrid Meier, Bezirksleiterin der IG BCE in München. „Er ist zeitgemäß“, bekräftigte die Gewerkschafterin. Meier brach eine Lanze für die Industriearbeitsplätze: „Sie sind die Basis für unseren Wohlstand.“ Meier machte sich angesichts des Fachkräftemangels dafür stark, andere Einstellungskriterien wie „höher, weiter“ oder ein sehr gutes Schulabgangszeugnis anzuwenden.

Was auch Antonia Hierhager so sieht. Das Mitglied im Bezirksjugendausschuss der IG BCE verlangte, dass Arbeitgeber „nicht nur die Besten“ wollen dürften. „Ohne Ausbildung keine Zukunft“, rief Hierhager in den Saal – und erntete dafür den Applaus der rund 150 Zuhörer an diesem Tag der Arbeit in der Penzberger Stadthalle.