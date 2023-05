Innensanierung noch großer Brocken

Zimmerer auf dem Dach: Sanierung der Christkönigskirche geht weiter

Von: Andreas Baar

Über der Ministrantensakristei: An der Christkönigskirche in Penzberg hatte der zweite Teil der Dachstuhl-Sanierung begonnen. © Andreas Baar

Penzberg - Die Sanierung der Christkönigskirche geht weiter. Am Dienstag (30. Mai) rückte eine Bichler Zimmerei auf dem Dach der Ministrantensakristei an.

Eigentlich hätten die Arbeiten schon früher erledigt sein sollen, aber das schlechte Regenwetter machte dem Zeitplan von Kirchenpflegerin Margareta Drexel einen Strich durch die Rechnung. „Da brauchst man kein Dach runter machen“, sagte sie am Dienstag (30. Mai) der Rundschau. Nun entfernten die Arbeiter die Dachplatten und bauten den Dachstuhl ab. Eine neue Konstruktion sollte bis Ende der Woche aufgebracht sein.

Die Dachplatten sind abgebaut, ebenso der Dachstuhl über der Ministrantensakristei der Christkönigskirche. © Andreas Baar

Es war der zweite Schritt bei der Sanierung der Dachstatik. Im Februar 2023 war es am 1951 geweihten katholischen Gotteshaus an der Bahnhofstraße los gegangen: Für die ersten Arbeiten am Dachstuhl wurde das Kirchendach für die Anlieferung der Holzbalken geöffnet, dann konnten die Zimmerer die neuen Balken montieren.

Schon „Notreparatur“ an der Orgel

Im März 2023 rückten die Orgelbauer an. Auch das mehr als 60 Jahre alte Instrument bedarf einer Überholung. Es wurde allerdings eine erste „Notreparatur“, wie es Kirchenpflegerin Drexel nannte: Alte Ledermembrane für die Orgelpfeifen wurden durch Polypel-Exemplare ersetzt. Zudem wurden die elektrischen Verbindungen zwischen Tasten und Pfeifen erneuert, für den Brandschutz gab es mehr Sicherungen. Kosten: rund 40.000 Euro. Die Orgel braucht aber noch eine generelle Überholung.

Spenden für Sanierung Spenden für die Kirchensanierung sind möglich an: Katholische Kirchenstiftung Christkönig, Sparkasse Oberland, IBAN DE87 7035 10300032 5750 60, Stichwort „Spende für Kirchenrenovierung“. Weitere Infos gibt es unter Telefon 08856/92140 oder E-Mail an renovierung@christkoenig.de.

Warten auf Elektriker

Nun stehen Arbeiten an der in die Jahre gekommenen Kirchen-Elektrik an. Der Auftrag wurde nach langem Warten bei der Ausschreibung vergeben. Die Kostenschätzung liegt laut Drexel bei 200.000 bis zu 300.000 Euro Ende Juni oder Anfang Juli sollen die Elektriker starten. Bis vor Weihnachten soll es erledigt sein.

Derzeit überlegt man in der Kirchenverwaltung mit Pfarrer Bernhard Holz, ob man die Christkönigskirche im August schließt und in die Kirche in Steigenberg ausweicht. So könnten die Elektriker „in Ruhe über Wochen“ arbeiten, meint die Kirchenpflegerin. Der August biete sich dafür an, weil in der Pfarrei dann urlaubsbedingt eh ein reduziertes Programm laufe.



Innensanierung noch großer Brocken

Das größte Vorhaben bei der Kirchensanierung steht allerdings aus – und in den Sternen. Denn auch der Innenbereich von Christkönig gehört erneuert. Doch das „ist völlig offen“, wie Drexel sagt. Einen Zeitplan gibt es noch nicht, Derzeit wird überlegt, ob man das Vorhaben in einem Aufwasch oder in mehreren Etappen erledigt. Bei circa 500.000 Euro lag eine erster Ansatz, ohne Baugerüst. Und ohne Chorraum, für den weitere rund 150.000 Euro veranschlagt werden. Ganz am Anfang war die Pfarrei von Gesamtkosten für die Kirchensanierung von immerhin rund 740.000 Euro ausgegangen – allerdings gibt es Zuschüsse von Diözese und auch Stadt.