Zu warm: Zipfelbob-Rennen in Penzberg abgesagt, auch Lift steht

Von: Andreas Baar

DJK sagt Termin ab: Die Penzberger Berghalde wird jetzt doch nicht zur Rennstrecke für Zipfelbobs. © DJK Penzberg

Penzberg - Der Winter spielt nicht mit: Die DJK Penzberg hat das Zipfelbob-Rennen am Samstag (4. Februar) auf der Berghalde und den Ausweichtermin abgesagt.

Eigentlich sollte am Samstag (4. Februar) nach langer Pause die Penzberger Berghalde endlich wieder zur „Streif“ für die rasanten Zipfelbobs werden. Doch am Mittwoch (1. Februar) zog die DJK Penzberg, die das Rennen zusammen mit der Stadt veranstalten wollte, die Reißleine. Der Termin wurde vom Verein abgesagt. „Der Schnee wird immer weniger“, begründet DJK-Vertreter Siegfried Höfler die traurige Entscheidung. Weil auch keine besseren Wetteraussichten zu erwarten sind, wurde der Ausweichtermin am Samstag (11. Februar) gleich mit gestrichen. Damit finde heuer „leider“ überhaupt kein Rennen statt, so Höfler. Kurzfristig sei eine neue Ansetzung logistisch nicht machbar. Ebenfalls am Mittwoch hat die Stadt Penzberg den Skiliftbetrieb auf der Berghalde witterungsbedingt bis auf Weiteres eingestellt.