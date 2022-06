Zugunglück bei Burgrain: Fünftes Todesopfer ist ein Teenager

Von: Andreas Baar

Die Rettungskräfte heben nach dem schweren Zugunglück einen der Waggons an. © Sven Hoppe/dpa

Region - Zahlreiche Verletzte wurden nach dem Zugunglück in Burgrain in Krankenhäuser in der Region gebracht. Die Polizei hat Näheres zu den fünf Todesopfern.

Mehr als 40 Menschen wurden bei dem Zugunglück am Freitagmittag (3. Juni) verletzt. Verletzte wurden in zehn verschiedene Krankenhäuser in der Region eingeliefert, auch in Krankenhäuser im benachbarten Österreich. Ein Unfallopfer ist derzeit noch in einem kritischen Zustand, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Die Identifizierung der fünf Todesopfer ist inzwischen weitestgehend abgeschlossen, so Polizeipressesprecher Stefan Sonntag. Bei den Opfern handelt es sich gesichert um drei Frauen im Alter von 32, 39 und 70 Jahren sowie nach bisherigen Erkenntnissen der Kripo um eine 51-Jährige. Bei dem am Samstag (4. Juni) geborgenen Opfer handelt es sich laut Polizei um einen „Jungen im Teenageralter“.

Weiter Umleitungen

Die Ermittlungen der eigens eingerichteten Soko „Zug“ laufen. „Aussagen zur Unfallursache können derzeit noch keine gemacht werden“, so der Sprecher. Die Bergungsarbeiten am Unfallort gehen weiter. Deswegen muss die Bundesstraße B2 gesperrt bleiben. Das bedeutet:

• Der Fernverkehr auf der A 95 wird an der Autobahnanschlussstelle Sindelsdorf ausgeleitet. Eine Umleitung steht.

• Ab Samstag (4. Juni) wird der Verkehr aus Fahrtrichtung Augsburg von der B17 über Kurzenried/Steingaden nach Füssen in Fahrtrichtung Fernpass umgeleitet.

• Der Verkehr aus Fahrtrichtung Mittenwald/Innsbruck wird bei Krün in Richtung B 11 über Wallgau, Walchensee und Kochel abgeleitet.

• Die Zufahrt zu den Passionsspielen in Oberammergau bleibt laut Polizei aus allen Fahrtrichtungen möglich.