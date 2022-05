Zwei Bayerische Teams: Regensburg folgt Penzberg in die Futsal-Bundesliga

Von: Max Müller

Die Futsaler des FC Penzberg (weiße Trikots) um Maximilian Berwein (Mitte) und Marco Hiry (r.) spielen auch kommende Saison im Oberhaus. © Andreas Baar

Penzberg – Die Futsaler des SSV Jahn 1889 Regensburg haben den Aufstieg in die Futsal-Bundesliga geschafft. Kommende Saison trifft der FC Penzberg also auf alte Bekannte.

Das letzte Duell trugen Penzberg und Regensburg vor zwei Jahren aus – zumindest auf Hallenboden. Während dem Kampf um die ersten Bundesligaplätze schlugen die Wölfe den Jahn und sicherten sich so ihren Platz im neu gegründeten Futsal-Oberhaus. Brisante Noten: Damals wechselte der Penzberger Franz Fischer nach Regensburg, Coach des Jahn war Ex-Penzberger Thomas Dötsch, dessen Sohn Jean-Luca heuer für den FCP auflief.

Das ist jedoch alles Geschichte. Dötsch ist nicht mehr Trainer bei den Regensburgern und Franz Fischer steht nach Rundschau-Informationen kurz vor einem offiziellen Wechsel zu den Penzbergern. Trotzdem freut man sich beim FCP auf die bayerischen Derbys: „Von der Fahrstrecke ist es auf jeden Fall angenehmer als Köln“, freut sich FCP-Kapitän Maxi Kalus.

Zu viele Raubkatzen

Die Jahn-Futsaler setzten sich in der Aufstiegsrelegation mit 6:2 in zwei Spielen gegen die Futsal Panthers Köln durch. Es wäre natürlich fraglich gewesen, ob sich zwei Panther in einer Liga überhaupt verstanden hätten: Die HSV-Panthers spielen kommende Saison auch erstklassig.

Jedenfalls ist Penzberg nun nicht mehr der einsame bayerische Wolf der Liga. Michael Tittman – beim Bayerischen Fußballverband (BFV) für den Futsal-Spielbetrieb zuständig – weiß um das Potential der Regensburger: „Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft auch in der kommenden Bundesliga-Saison nicht nur eine Nebenrolle spielen wird.“



FCP-Futsal mit ersten Neuzugängen

Um selbst keine Nebenrolle in der kommenden Saison zu spielen, tut sich auch beim FCP laut Kalus einiges in der Kaderplanung. David Luksch kommt vom FC Deisenhofen und zwei alte Bekannte fanden den Weg zurück. Hannes Huber spielte bereits vor zwei Jahren für die FCP-Futsaler, Amadodin Suheil bereits vor vier Jahren.



Abgänge haben die Wölfe offiziell noch nicht bekannt gegeben, doch Top-Stürmer Samir Azizi will künftig kürzer treten und auch anderen Kaderspielern ist laut Kapitän Kalus der Bundesliga-Hunger vergangen: „Ein paar wollen den Aufwand nicht mehr.“

Finale Zwar ist der FC Penzberg im Kampf um die Meisterschaft ausgeschieden, doch der Viertelfinalgegner der Wölfe hat es bis ins Finale geschafft. Am Sonntag, 29. Mai, treffen der Stuttgarter Futsal Club und HOT 05 Futsal aufeinander. Anpfiff ist um 15 Uhr in der Stuttgarter SCHARRena.