Zwei Fälle von Unfallflucht: Penzberger Polizei sucht nach Zeugen

Von: Anne Franziska Rossa

Die Penzberger Polizeiinspektion sucht gleich in zwei Fällen von Unfallflucht nach Zeugen (Symbolbild). © heiko119/panthermedia

Penzberg - Das Auto einer jungen Frau wird beschädigt - der Täter begeht Unfallflucht. Auch in Seeshaupt wird ein Pkw beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unfallflucht in Penzberg

Eine 24-jährige Penzbergerin parkte ihr Auto am Freitag (8. September) zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Schöneberger Straße. Als sie zum ihrem grauen VW Polo zurückkam bemerkte sie, nach Polizeiangaben, an der linken Fahrzeugtüre mehrere Kratzer. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt, so Polizei.

Hinweis der Polizeiinspektion Bad Tölz zum Thema Unfallflucht: Verursacht man einen Schaden an einem anderen Pkw, muss grundsätzlich immer die Polizei informiert werden. Auch das Hinterlassen eines Zettels am beschädigten Auto reicht nicht aus.

Unbekannter verursacht 2000 Euro Schaden

Auf den Parkplatz der Seeresidenz an der Baumschulenstraße stellte am Sonntag (10. September) ein 79-jähriger Rentner seinen Pkw (Citroen C5) ab. Das Auto blieb dort von 14:30 Uhr bis 19 Uhr geparkt. Nach Polizeiangaben beschädigte in diesem Zeitraum ein unbekanntes Fahrzeug den Citroen. Dies geschah vermutlich bei einem Rangiervorgang. Dadurch entstand eine größere Delle am linken Kotflügel. Ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro ist die Folge. Der Fahrer fuhr weg, ohne seinen Pflichten nachzukommen, so Polizei. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Penzberg unter der Telefonnummer 08856/92570 entgegen.