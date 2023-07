Zwei Jahre Digital-Senioren: VHS Penzberg lädt zum Aktionstag ein

Ehrenamtliche Hilfe für Ältere

Von Andreas Baar schließen

Penzberg - Die Digital-Senioren an der Penzberger Volkshochschule (VHS) gibt es seit zwei Jahren. Das wird am Donnerstag (13. Juli) gefeiert.

Das Ehrenamtsprojekt, bei dem Menschen ab 60 Jahren auf dem Weg in den digitalen Alltag begleitet werden, war vom Penzberger Seniorenbeirat initiiert worden. Im Juli 2021 startete es bei der örtlichen VHS. Die Idee: Regelmäßig helfen ESV- und Computer-Fachleute ehrenamtlich interessierten Senioren bei Fragen rund um Computer, Tablets und Mobilfunkgeräten. Ältere ab circa 60 Jahren können sich zu den kostenfreien Terminen jeweils am zweiten Donnerstag im Monat anmelden und bekommen fachkündige Tipps und praktische Einweisungen.

Nachhaltiger Erfolg

Knapp 240 Besucher nutzten seit der Gründung das Angebot der Digital-Senioren, bilanziert nun VHS-Leiterin Katja Wippermann zufrieden. „Viele Ältere kommen mehrmals hintereinander und vereinbaren beim Treffen gleich Folgetermine.“ Die ausführliche praktische Unterstützung und gerade die Möglichkeit, die eigenen Fragen und Anliegen ganz in Ruhe mit einem eigenen Ansprechpartner zu klären, „kommen bei den Besuchern sehr gut an“, so Wippermann und spricht von „Erfolgsgeschichten“. Die Resonanz und die guten Ergebnisse, „machen Lust auf die Fortsetzung des Projekts“, kündigt die Leiterin an.

Basis sind die Ehrenamtlichen

Seit Gründung arbeiten insgesamt acht Ehrenamtliche, zur Hälfte Frauen, aktiv im Projekt mit. Sie geben ihr Wissen rund um die Nutzung digitaler Geräte an ältere Menschen weiter. Ein Engagement, das VHS-Leiterin Wippermann hervor hebt: „Ohne die Ehrenamtlichen gäbe es dieses Projekt nicht.“ Wippermanns Kollegin Kerstin Fischer ergänzt: „Sie sind seit Anfang an mit Geduld und Einsatz dabei und bereichern mit ihrem Engagement das Angebot für Ältere in der Stadt Penzberg enorm.“

Hier gibt es weitere Infos Für den Aktionsnachmittag am Donnerstag (13. Juli) von 15 bis 17.30 Uhr bei der VHS Penzberg braucht es keine Anmeldung. Weitere Infos unter www.vhs-penzberg.de oder Telefon 08856/3615.

Aktionsnachmittag am 13. Juli

Am Donnerstag (13. Juli) wird das zweijährige Bestehen mit einem Aktionsnachmittag begangen. Von 15 bis 17.30 Uhr dreht sich in den Räumen der Volkshochschule in der Rathauspassage alles um die digitale Welt. Den Auftakt bilden kurze Grußworte. Anschließend besteht die Möglichkeit für die Besucher, sich einen Einblick in die Digital-Senioren zu verschaffen. Die Ehrenamtlichen sowie VHS-Kursleiter stehen mit Rat und Tat bei kleinen Fragen rund um Tablet, Laptop oder Handy bereit. Kurzvorträge runden den Nachmittag ab.

Sabine Jörk vom Digital Kompass München zeigt Wege auf, wie Ältere mit einer Hör- oder Sehbeeinträchtigung digitale Geräte nutzen können. Rolf Podlewski erklärt, wie man Bilder leicht archivieren kann. Das VHS-Team demonstriert, wie man online einen Termin im Bürgerbüro buchen kann und hält Infos mit Wegweisern in die digitale Welt speziell für Ältere bereit.