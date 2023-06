Zwei Verletzte bei Unfall auf der A95: Wieder war Aquaplaning im Spiel

Von: Andreas Baar

„Der Unfall wäre in jedem Falle vermeidbar gewesen, hätte der Unfallverursacher seine Geschwindigkeit an die nasse Fahrbahn angepasst“, lautet das Fazit der Verkehrspolizei.. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Antdorf - Zwei Verletzte und ein hoher Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der A95 bei Antdorf. Der Fahrer war auf nasser Straße zu schnell unterwegs.

Wie die Verkehrspolizei Weilheim mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitag (16. Juni) gegen 18.40 Uhr auf der Autobahn A95 im Bereich von Antdorf. Ein 39-Jähriger aus Dießen war mit seinem Fahrzeug in Richtung Süden unterwegs als er laut Polizei auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen zwei Fahrzeuge, die gerade auf der rechten Fahrspur neben ihm in die gleiche Richtung unterwegs waren.

In einem Wagen wurden die beiden Insassen, zwei 38 und 37 Jahre alte Touristen aus Großbritannien und Irland, leicht verletzt. Sie kamen zur ambulanten Erstversorgung in ein Krankenhaus. Die restlichen Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei insgesamt ein Schaden von geschätzten 32.000 Euro. Am Unfallort waren 18 Kräfte der Feuerwehr Iffeldorf eingesetzt. „Der Unfall wäre in jedem Falle vermeidbar gewesen, hätte der Unfallverursacher seine Geschwindigkeit an die nasse Fahrbahn angepasst“, lautet das Fazit der Verkehrspolizei.