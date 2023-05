Der Maschinenring hilft Landwirten vor Ort – und Menschen in Afrika

Von: Johannes Thoma

Teilen

Berichtete über ein erfolgreiches Jahr: Stephan Palkowitsch, Vorsitzender des Maschinenrings (am Pult). Klage über Einbruch beim Winterdienst © ruder

Dem Maschinen- und Betriebshilfering (MR) Oberland geht es gut. Die Umsätze sind gestiegen, die Zahl der Mitglieder ist konstant, berichtete Vorsitzender Stephan Palkowitsch bei der Jahresversammlung in Oberhausen den rund 120 anwesenden Mitgliedern. Nun unterstützt der MR sogar ein Projekt in Afrika.

Oberhausen – Beratung, Vermittlung von Maschinen, Hilfe auf dem Hof im Notfall sowie bei der Abrechnung: Der Verein „Maschinenring Oberland“ unterstützt seine Mitglieder, Landwirte in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen, auf vielfältige Weise. Im vergangenen Jahr gab es in nahezu allen Bereichen ein Wachstum, wie Matthias Högg bei der Versammlung am Donnerstag berichtete. Um 16 Prozent gestiegen ist der Umsatz im Bereich „Betriebshilfe“: Der umfasst die Unterstützung bei der Arbeit auf dem Hof sowie den Einsatz der Dorfhelferinnen, die etwa einspringen, wenn die Bäuerin erkrankt ist. Derzeit sind 46 Betriebshelfer, davon zwei Dorfhelferinnen, für den MR im Einsatz.

Neben dem Verein gibt es auch noch die Maschinenring Oberland AG, den wirtschaftlichen Arm des Unternehmens. Die AG arbeitet für Privatkunden wie die Deutsche Bahn oder pflegt die Grünanlagen des BND in Pullach. Über diese Einsätze, die den Landwirten einen Zuverdienst bescheren, berichtete Georg Heindl, Geschäftsführer der AG und des Vereins.

Einzig der Winterdienst ist rückläufig

Allein im vergangenen Jahr zahlte die AG 2,6 Millionen Euro an Landwirte aus. Die AG bietet neben der Pflege von Grünanlagen und dem Winterdienst auch das Aufstellen von Hundestationen an, mit denen Spielplätze, Wiesen und Gehwege sauber gehalten werden sollen.

Einzig der Posten „Winterdienst“ trübte die Bilanz der AG im Jahr 2022. Wegen des milden Winters waren Landwirte mit ihren insgesamt 80 Fahrzeugen im Auftrag des MR weit weniger im Einsatz als in früheren Jahren. Trotz der Steigerungen in anderen Bereichen blieb der Gesamtumsatz der AG deswegen nahezu konstant.

Zu den spektakulären Einsätzen des MR zählen Baumfällungen von der Luft aus. Dafür engagiert der MR erfahrene Helikopterpiloten und renommierte Baumkletterer sowie Landwirte aus der Region.

Im Kontrast zu den technisch anspruchsvollen Einsätzen stand ein Vortrag von Lena-Maria Ruß, die für den deutschen Dachverband des MR die Idee der bäuerlichen Selbsthilfe nach Afrika trägt. Dort geht es weniger um großes technisches Geräte, sondern um einfache Hilfe für Landwirte vor Ort: Dort sei bereits eine von einem Esel gezogene Spitzhacke eine deutliche Erleichterung. Denn in der Regel werden alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten mit der Hand erledigt. Der MR unterstützt im Senegal und in Kenia auch den Kauf einfacher Geräte wie den einer Dreschmaschine. Große Traktoren oder ähnliches seien nicht sinnvoll, da es dafür keinerlei Ersatzteile gebe. Die Nutzungsdauer eines Schleppers in Afrika betrage gerade einmal elf Monate; hierzulande sind es meist mehrere Jahrzehnte.

Kritik an der aktuellen Entwicklungshilfe

Im Senegal, das Land muss rund die Hälfte seiner Nahrungsmittel importieren, gebe es bereits 62 lokale Maschinenringe, die sich gegenseitig unterstützen und ihre Geräte verleihen, so Ruß, studierte Landwirtin aus Ingolstadt, die die Aktion der „MR foundation“ vor Ort koordiniert. In fünf Jahren soll es im Senegal und in Kenia über 2000 Maschinenringe geben, mit deren Hilfe die Hungersnot der Menschen gelindert werden soll. Von der derzeitigen Form der Entwicklungshilfe hält Ruß übrigens wenig: Die Gehälter der Entwicklungshelfer seien zu hoch, das Fachwissen zu gering. „Besser wir machen das“, so der Slogan der MR-Aktion, die auf die ganze Welt ausgedehnt werden soll und eine „echte Hilfe zur Selbsthilfe“ sei.

Der Maschinenring Oberland ist überzeugt von der Aktion: Vorsitzender Palkowitsch übergab Ruß neben einem persönlichen Geschenk auch einen Scheck über 2000 Euro für die Arbeit in Afrika.