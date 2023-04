Bürgerentscheid: Deutliche Mehrheit gegen Baugebiet „Waldstraße III“

Von: Alfred Schubert

Das Auszählen der Stimmzettel dauerte einschließlich der notwendigen Formalitäten nur 22 Minuten. In der Mitte links Bürgermeister Rudolf Sonnleitner. © Schubert

Gut zwei Drittel der Oberhausener Wähler haben sich am Sonntag im Bürgerentscheid gegen das geplante Baugebiet „Waldstraße III“ ausgesprochen. Jetzt muss die Gemeinde die Planungen einstellen.

Oberhausen – Andreas Reichel, der der ÖDP-Fraktion des Gemeinderats angehört, spracht sich für die Schaffung von Wohnraum für einheimische Familien an dieser Stelle aus. Er will, dass bezahlbarer Wohnraum für junge Familien geschaffen wird, „damit die jungen Leute nicht abwandern“. Bis zu 30 Wohneinheiten mit flächensparend dichter und ökologisch sinnvoller Bebauung in Doppel- und Reihenhäusern hätte er dort gesehen.

Gegner sahen Hochwassergefahr

Stefan Hoffmann von der „Bürgerinitiative Oberhausen - Nein zum geplanten Baugebiet Waldstraße III“ betont, dass er nicht gegen die Ausweisung von Baugebieten für die einheimische Bevölkerung ist. Wohnraum müsse geschaffen werden, „aber nicht da hinten“. Die Fläche am Ende der Bebauung an der Waldstraße hält er für ungeeignet, weil sie zu weit vom Ortskern entfernt ist und die Zufahrt über die bestehende Straße zu eng für den zu erwartenden Verkehr ist. Außerdem würde die Bebauung die Hochwassergefahr für die Unterlieger vergrößern. Der problematische Untergrund würde zudem das Bauen verteuern.

Das Abstimmungsergebnis hat gezeigt, dass fast 70 Prozent dies ebenso sehen. Auf die Frage: „Sind Sie dafür, dass sämtliche Planungen und sonstigen Maßnahmen zur Ausweisung des Baugebiets „Waldstraße III“ auf den Flurstücken 400 und 1852 (Teilbereich) der Gemarkung Oberhausen eingestellt werden?“ antworteten sie mit „Ja“.

70 Prozent waren dagegen

Von ,den 366 Briefwählern stimmten 243 gegen die Ausweisung des Baugebiets, 123 dafür. Das Gesamtergebnis, das Bürgermeister Rudolf Sonnleitner am Sonntag um 18.24 Uhr verkündete, weist 688 Stimmen für das Bürgerbegehren zur Einstellung der Planungen aus, 305 Bürger wollen das Vorhaben weiter verfolgen. Eine Stimme war ungültig.

Teilgenommen an der Abstimmung hatten 994 der 1756 Wahlberechtigten der Gemeinde. Das Quorum von 20 Prozent war damit erreicht. Sonnleiter war „sehr erfreut über die große Teilnahme“. Die Verwaltung werde den Wunsch der Mehrheit jetzt umsetzen.

