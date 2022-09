Die ORLA hat die magischen live-Momente

Ein Taferlmadl war beim offiziellen Messerundgang bei der Orla-Eröffnung dabei. Auf dem Foto mit Minister Markus Söder (l.) sind auch CSU-Landtagsabgeordneter Harald Kühn (r. hinter Söder), Landrätin Andrea Jochner-Weiß (vorn 2.v.l.), Bürgermeister Markus Loth (r., hinter Jochner-Weiß) mit Gattin sowie Josef Albert Schmid (Messegesellschaft JWS, .r). © Ruder

Vom 29.9. bis 3.10.2022 findet die 23. Oberland-Ausstellung in Weilheim statt. Rund 200 Aussteller bieten in 9 Hallen ein abwechslungsreiches Programm.

Weilheim – – Die Live-Momente sind es, die von den Besucherinnen und Besuchern der beliebten ORLA vom 29.9. bis 3.10. bereits sehnsüchtig erwartet werden. „Endlich ist es wieder möglich, sich zu treffen, zu fühlen, zu lachen und sich über die Vielfalt und den unvergleichlichen Geschmack des Oberlandes zu freuen“, sagt Messe-Chef Josef Albert Schmid. Die beliebte und weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte regionale Informations- und Verkaufsausstellung wird auch 2022 wieder eine breit gefächerte Angebotsvielfalt präsentieren, die ihresgleichen sucht.

Rund 200 Aussteller in 9 Hallen

Die rund 200 Aussteller freuen sich, ihre jeweiligen Branchen-neuheiten in neun Hallen vorzustellen. Wie immer – inzwischen zum 23. Mal – bietet die ORLA auch attraktive Sonderschauen, Events und Aktionen sowie beste Unterhaltung und kulinarische Versorgung im beliebten Bierzelt.

Standort der Messe ist wieder auf dem großen Volksfestplatz an der Wessobrunner Straße bei der Stadthalle. Zum ersten Mal seit es die ORLA gibt, kann man unkompliziert vor Ort parken: entweder gegenüber dem Haupteingang oder man fährt direkt an der Wessobrunner Straße am Gelände vorbei, wo genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Sollte alles belegt sein, einfach über die Kanalstraße auf die Wessobrunnerstraße zurückfahren und an der Shuttle-Bushaltestelle parken.

Lageplan Oberland-Ausstellung © Orla Weilheim

Täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet

Die ORLA wird auch heuer täglich von 10 bis 18 Uhr für viele Familien aus der Region ein beliebtes Ausflugsziel sein, denn für jede Altersklasse sind besondere Höhepunkte geboten. So beispielsweise der Kletter-Hochseilgarten des Deutschen Alpenvereins, ein spannender Segelflug-Simulator, das Konzert des Bundespolizeiorchesters München oder der Käsekuchenwettbewerb in Halle R-Heimat.

Energie & Bauen in Halle E-Energie

Traditionell sind die Themen Energie und Bauen schon immer stark gefragte Bereiche auf der ORLA, die diesmal in Halle E-Energie zu finden sind. Ob Neubau oder Modernisierung – hier finden Hausbesitzer alle relevanten Heizsysteme, darunter auch Wärmepumpen, die aktuell immer mehr in den Fokus rücken. Interessant sind auch klimaneutrale Holzzentralheizungen, die kaum Feinstaub produzieren. Scheitholzkessel, Hackschnitzel- und Pelletheizungen werden auf der ORLA in Halle E-Energie und im Freigelände vorgestellt.

Dort präsentiert sich auch die Bayernwerk Netz GmbH, die als Netzbetreiber die Infrastruktur zur Verfügung stellen, damit die Energie überhaupt zu den Haushalten kommt.

Bierzelt, Street Food & Unterhaltung

Das Oberland schmeckt – Bayerisch Streetfood ist das Motto der Jungunternehmer aus Benediktbeuern, die für das leibliche Wohl auf der ORLA sorgen – rund um Festzelt und Biergarten findet hier jeder Schmankerl ganz nach seinem Geschmack: Pizza, Bratwurst, vegane Bowls, Schnitzel und Pommes sowie süße Leckereien – alles selbstverständlich stets frisch zubereitet!

Natürlich gibt’s auch jede Menge zünftige Unterhaltung aus der Region mit Musikern, Blaskapelle, Goaßlschnalzer sowie traditionelle Tänze der Trachtenvereine.

Landfrauen mit Kuchen & Erntedanktisch

In Halle H erwarten die Landfrauen der Region alle Besucherinnen und Besucher mit ihren hausgemachten Kuchenspezialitäten sowie einem üppig gedeckten Erntedanktisch. Über mehr als 100 Tomatensorten gibt es hier jede Menge interessante Info. Ebenso über Natur und Ökologie, Imkerei und Streuobstwiesen in der Region, die für ihre Naturschätze bekannt ist.

Gesundheit & Familie interessiert alle

Von optimaler Händedesinfektion bis Aromatherapie – Frauen und Männer aus allen relevanten Gesundheitsbereichen, darunter auch regionale Kliniken erklären, wie dies am besten funktioniert. Hier erwarten die Besucher Neuigkeiten rund um Gesundheit, Wellness und Entspannung.

Die Orla Weilheim findet vom 29. September bis zum 3. Oktober statt. © Orla Weilheim

Heimat in Halle R erleben

In Halle R sind alle herzlich eingeladen, kulinarische Köstlichkeiten von Direktvermarktern zu probieren – nicht umsonst trägt diese Halle die Bezeichnung „Heimat erleben“. Ob pikant, würzig oder süß – für jeden Geschmack ist etwas dabei, so auch Spezialitäten aus Hofkäsereien (mit Schaukäserei), regionale Biere, schmackhafte Aufstriche, köstliche Pralinen oder Schokoladen sowie Wurst- und Fleischspezialitäten von heimischen Metzgern. Kräuter, die im zertifizierten Naturgarten gewachsen sind, bilden die Basis für herrliche Kräuterprodukte, Essige, Liköre und Sirupe. Die Naturküche informiert über die Zubereitung von kulinarischen Köstlichkeiten mit den Schätzen der Natur. Und alles natürlich mit Kostproben!

Halle K mit Programm für die Jugend

Der Kreisjungendring präsentiert sich mit einem tollen Programm für die jugendlichen Besucher der ORLA. Ob digitale Schnitzeljagd mit der App Actionbound über das gesamte ORLA-Gelände oder Faszination in einem neuen Escape Room – die Jugend kommt hier garantiert auf ihre Kosten. Bei Mitmachaktionen kann jeder selbst kreativ werden und dabei locker und lässig Gleichaltrige kennenlernen. Cool, oder?

Kostenloser Shuttle-Bus im 10-Minuten-Takt

Ein kostenloser Shuttle-Bus fährt für alle Besucher im 10-Minuten-Takt an den bekannten Parkplätzen zum Ausstellungsgelände. Der Eintritt beträgt 5 Euro, für Rentner mit Ausweis und Behinderte mit Ausweis 4 Euro, für Jugendliche (13-16 Jahre und Studenten mit Ausweis 2 Euro. Die Familienkarte (2 Erwachsene und max. 3 Kinder bis 12 Jahre) kostet 8 Euro. Das Online-Ticket kostet nur 3 Euro. Einfach auf den Link klicken! (KÖ)

