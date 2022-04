Sportstätte, Ort zum Feiern und ein bisschen Stadthallen-Ersatz

Von: Stephanie Uehlein

Siegfried Sterff im Saal des Gemeindehauses Marnbach. Er macht sich laufend kundig, welche Hygieneregeln coronabedingt gerade gelten, damit Veranstaltungen – wie das Kinderturnen (im Hintergrund) – stattfinden können. © Gronau

Im Mai weicht sogar der Basar des Mütter- und Familienzentrums Weilheim von der gesperrten Stadthalle ins Gemeindehaus Marnbach aus. Dieses hat keinen Wirt mehr, ist aber ein rege genutzter Treffpunkt, wie Siegfried Sterff erklärt.

Marnbach – Sie sind lange vorbei, die Zeiten, in denen man beim Wirt des Gemeindehauses im Biergarten sitzen und bei Speis und Trank den Blick auf die Berge genießen konnte. Doch wie ist es heute um das Haus im Zentrum von Marnbach bestellt? Steht es im unbewirteten Zustand etwa oft lange leer? Keineswegs, so ist bei Siegfried Sterff zu erfahren. Und er muss es wissen, schließlich ist er ehrenamtlicher Hausmeister des Gebäudes und zugleich Vorsitzender des Vereins zur Verwaltung und Erhaltung des Gemeindehauses.

Unter der Woche werde der Treffpunkt, der im ersten Stock einen Saal hat, laufend genutzt, sagt Sterff – von Schachspielern genauso wie von den Männern aus dem Dorf, die freitags zum Dämmerschoppen kommen. Vor allem aber dient er dem örtlichen Sportverein: Die Fußballjugend nutzt das Gemeindehaus, das eine Liegenschaft der Stadt Weilheim ist, genauso wie die Tischtennis-Sparte. Die Damen- und die Skigymnastik des SSV Marnbach-Deutenhausen finden dort statt, aber auch das Kinderturnen und Zumba für Kinder.

Kann das in den 1970er Jahren eröffnete Gemeindehaus vielleicht sogar die derzeit gesperrte Weilheimer Stadthalle teilweise ersetzen? „Konzerte sind bei uns a bissl schwierig“, sagt Sterff. Schließlich reiche die Bestuhlung nur für 180 Menschen. Sterff hat aber schon Anfragen von Veranstaltern erhalten, die von der Stadthalle nach Marnbach ausweichen wollten. Doch der große Run aufs Gemeindehaus sei deshalb nicht festzustellen, erklärt er, dieses sei bisher nur selten als Ausweichquartier genutzt worden. Und wegen der Pandemie habe sich sowieso einiges erübrigt.

Am Freitag, 6., und Samstag, 7. Mai, soll das Gebäude im Ortskern von Marnbach allerdings wieder ein Ersatz für die Stadthalle sein: Dann kann das Mütter- und Familienzentrum (Müze) Weilheim nämlich dort einen Basar abhalten – im Zuge eines Marktes und Dorfflohmarktes. Zum Müze hat Sterff eine besondere Beziehung: Er ist auch bei dieser Einrichtung Hausmeister.

Die Gastroküche gibt es im Gemeindehaus Marnbach nicht mehr, gekocht werden kann aber trotzdem

Dass ein Wirt das Gemeindehaus pachtet, kommt heute nicht mehr in Betracht. Versuche, für längere Zeit einen Pächter zu bekommen, seien vergeblich gewesen, blickt Sterff zurück. Es sei zu wenig Geschäft gegangen. Die Gastroküche ist längst entfernt worden. Gekocht werden kann im Gemeindehaus trotzdem, etwa bei privaten Feiern an Wochenenden – auch wenn die zu Coronazeiten nicht mehr so oft möglich waren, wie Sterff sagt. Der Treffpunkt verfügt über eine normale Küche. Auch fahrbare Tische seien vorhanden, erklärt der Hausmeister und Vereinsvorsitzende.

Seit 2013 wird das Gebäude von seinem Verein betreut, dem alle ersten Vorsitzenden der anderen Vereine aus Marnbach-Deutenhausen angehören. Und wer ein Jahr Mitglied in einem dieser Vereine ist, der kann das Gemeindehaus auch mal privat nutzen. Das Gebäude sei wichtig, um Leben ins Dorf zu bringen, sagt Sterff. „Wir wollen, dass es weiter existiert“, nennt er als Beweggrund für sein Engagement und für das seines Vereins.

Ölheizung des Gemeindehauses wird durch Pelletheizung ersetzt

Für wünschenswert hält es Sterff, dass das Dach des Hauses energetisch saniert wird. Eine komplette energetische Sanierung des Objekts ist, wie er es schildert, derzeit aus Kostengründen außer Reichweite. Aus der Not heraus wurde aber ein Schritt in Richtung mehr Umweltfreundlichkeit getan: Nachdem die Ölheizung des Hauses kaputt gegangen war, fiel der Entschluss, sie durch eine Pelletheizung zu ersetzen. Diese soll künftig außer dem Gemeindehaus auch das benachbarte ehemalige Schulhaus mit Wärme versorgen.

