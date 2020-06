Autofahrer übersieht Motorrad in Eberfing: Zwei Schwerverletzte

Zwei Personen wurden bei einem Unfall, der sich am Freitag gegen 17.50 Uhr in Eberfing ereignete, schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte ihnen die Vorfahrt genommen.

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 17.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Kreisstraße WM 1 und der Ortsverbindungsstraße vom Rothsee Richtung Untereberfing in Eberfing ereignete, schwer verletzt. Laut Polizeibericht kam ein 63-jähriger Mann aus München mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße aus der Richtung des Rothsees und bog auf die WM 1 Richtung Marnbach ab. Hierbei übersah er ein Motorrad, das aus Richtung Antdorf kam, und nahm diesem die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen Auto und Motorrad so heftig zusammen, dass das Motorrad auf das Dach des Autos geschleudert wurde, wo es liegen blieb. Der 23-Kraftradfahrer aus Iffeldorf, sowie sein ebenfalls 23-jähriger Sozius aus Penzberg wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten ins ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht werden. Der Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber geflogen, der Sozius mit dem Rettungswagen dorthin gefahren. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf rund 13 500 Euro.