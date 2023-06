„So wie es im Moment läuft, wird es eine Katastrophe“: Tierarzt zerreißt deutsche Wolfs-Politik

Teilen

Der Tierarzt Dr. Michael Weiler sprach in Eberfing vor Bauern, Vertretern von Landwirtschafts- und Umweltämtern sowie Kommunalpolitikern über den Wolf. © Ralf Ruder

Seit etwa 1870 war der Wolf in Westdeutschland ausgestorben. Doch mittlerweile verdoppelt sich seine Population hierzulande alle zwei Jahre. Tierarzt Michael Weiler spricht beim Bayerischen Bauernverband klare Worte.

Eberfing - Auf einem kleinen Plakat an der Saal-Wand war zu lesen, was wohl die überwiegende Mehrheit der etwa 80 Zuhörer denkt: „JA zur Artenvielfalt auf der Alm. NEIN zum Wolf“. Bauern, Vertreter von Landwirtschafts- und Umweltämtern sowie Kommunalpolitiker aus dem Oberland und dem Allgäu waren auf Einladung des Kreisverbands des Bayerischen Bauernverbandes nach Eberfing gekommen – nur wenige Tage, nachdem in Böbing vermutlich ein Wolf ein Kalb gerissen hatte.

Wolfpopulation verdoppelt sich alle zwei Jahre – „wird eine Katastrophe“

„Ich will den Wolf nicht weg haben. Aber so wie es im Moment läuft, wird es eine Katastrophe.“ Dieser Satz gibt gut den Tenor des eineinhalbstündigen Vortrags des Wolfsbeauftragten des Pferdesportverbands Hessen wieder. Tierarzt Weiler, der bis 2015 im hessischen Gelnhausen eine Klinik für Pferde leitete, hat in Osteuropa und Russland zahlreiche Tierkliniken aufgebaut und dabei viel Erfahrung im Umgang mit Wolf und Weidetierhaltung gesammelt. Seit einiger Zeit tourt er mit dem Vortrag durch die Lande. Für ihn steht fest: „Solange wir den Wolf bei uns so in Ruhe lassen wie jetzt, werden wir das Problem nicht lösen.“

Denn dass der Wolf ein Problem ist, das machte er mit Zahlen, Fakten und drastischen Videos deutlich. So lebe das Raubtier etwa in Serbien, Rumänien und vor allem Russland in großen unberührten Flächen. „Bei uns gibt es keine Wildnis mehr. 95 Prozent der Landschaft ist vom Menschen gemacht.“ Die Wolfspopulation verdopple sich alle zwei Jahre. Die Wolfsdichte in Brandenburg (0,015 Einzeltiere pro Quadratkilometer), Sachsen und Sachsen-Anhalt sei weltweit am höchsten vor Kanada, Niedersachsen, Lettland, Estland und Deutschland (0,003).

„Der Wolf springt nicht“ – Aussagen von vor zehn Jahren überholt

Auf einer Folie, die mit „Das deutsche Expertentum“ überschrieben ist, stehen zehn Jahre alte Aussagen etwa von Nabu, Bund Naturschutz und World Wildlife Found. Unter anderem ist da zu lesen: Der Wolf springt nicht. Der Wolf geht nicht an Rinder und Pferde. Der Wolf ist scheu. Der Wolf ist keine Gefahr für den Menschen. „Dies ist inzwischen alles widerlegt“, so Weiler. Zum Beweis zeigte er Videos von Beutezügen und Attacken des Wolfs.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Unterstützung von den Gemeinden: „Es geht auch um unsere Lebensräume“

Für Weiler gibt es nur zwei Möglichkeiten, Wolfsrisse möglichst zu verhindern und die Zahl der Tiere konstant zu halten: Herdenschutzhunde müssen die Weidetiere schützen. Und: Die Tiere müssten vor allem dann geschossen (Behördendeutsch: entnommen) werden, wenn sie sich in der Nähe von bewohnten Gebieten herumtreiben.

Kreisbauernobmann Wolfgang Scholz zeigte sich „hoffnungsfroh“, dass die noch gute Situation im Landkreis erhalten bleibe. Er bat darum, dass sich nach Allgäuer Vorbild ehrenamtliche Helfer finden, die betroffene Tierhalter als Rissbegleiter bei den komplizierten Behördengängen unterstützen. Und Böbings Bürgermeister Peter Erhard, der im Kreistag als CSU-Fraktionssprecher ein Weideschutzkonzept für den Landkreis initiiert hat, forderte die Bauernschaft auf: „Geht auf eure Bürgermeister zu. Die Gemeinden unterstützen die Landwirtschaft.“ Es gehe auch „um unsere Lebensräume und Erholungsgebiete“. (Ralf Scharnitzky)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.