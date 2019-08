Im Dirndl bei der humanitären Rallye „BalkanExpress“

Monika Hohenleitner und Irmgard Schwab – das Team „Bayrische Madl“ – starteten gestern bei der humanitären Rallye „BalkanExpress“ in Dresden. Durch 14 Länder geht ihre Reise.

Eberfing/Dresden – Das Team „Bayrische Madl“ ist gestern bei der humanitären Rallye „BalkanExpress“ in Dresden gestartet. Die 13-tägige Reise führt Irmgard Schwab und Monika Hohenleitner durch insgesamt 14 Länder – und das alles ohne Navi oder GPS-Gerät. Deshalb haben sich die zwei Eberfingerinnen Landkarten zum Navigieren gekauft (wir berichteten).

Autobahnen sind tabu

Rund 4000 Kilometer werden die beiden bei der Rallye zurücklegen. Sie dürfen mit ihrem auf den Namen „Alfred“ getauften Subaru nur Landstraßen befahren, Autobahn sind laut Vorgaben der Veranstalter nämlich tabu.

Das Auto, mit dem die Teams am „BalkanExpress“ teilnehmen, muss außerdem mindestens 20 Jahre alt sein. Diese Auflage erfüllt der „Subaru Impreza“, der Baujahr 1999 ist, perfekt.

Die beiden fahren für einen guten Zweck

Mitten durch das Herz des ehemaligen Ostblocks führt der Weg der „Bayrischen Madl“. Nachdem der Startschuss fiel, fuhren Monika und Irmgard in die Tschechische Republik. Weitere Stationen sind für die beiden unter anderem Albanien, Rumänien und Kroatien.

Der entscheidende Teil der Rallye besteht allerdings darin, Spenden für eine wohltätige Einrichtung zu sammeln.

Dabei haben sich die zwei Freundinnen für den „Hospizverein im Pfaffenwinkel“ mit Sitz in Polling entschieden. „Alle Spenden kommen zu 100 Prozent an und gehen direkt per Überweisung an das Hospiz“, so Monika Hohenleitner.

VON FRANZISKA FLORIAN

Spenden können Sie

direkt an den Hospizverein im Pfaffenwinkel richten:

IBAN: DE61 7035 1030 0000 8662 28

BIC: BYLADEM1WHM

Verwendungszweck:

BalkanExpress2019

