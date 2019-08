In der Hauswirtschaft ist ein Arbeitsplatz garantiert 

Die Absolventinnen der Hauswirtschaftsprüfung wurden bei der Freisprechungsfeier in Eberfing feierlich verabschiedet. Unter den 65 Teilnehmern war auch ein Mann, der mit dieser Ausbildung sein Hobby zum Beruf machte.

Eberfing – Mit dem leicht abgeänderten Zitat „arbeite und lerne Hauswirtschaft und du kannst nicht verhindern, dass du etwas wirst“ eröffnete der Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Stefan Gabler, die Feierlichkeit im Gasthof „Zur Post“ in Eberfing.

Zur Prüfung waren 77 Teilnehmerinnen angemeldet. „Einige sind gar nicht erst zu den Prüfungen angetreten und manche haben leider nicht bestanden“, so Gabler. Verteilt waren die 64 Absolventinnen und der einzige männliche Absolvent, Josef Wax, auf 13 Landkreise – „von Konstanz bis Rosenheim“, sagte der Behördenleiter.

Die stellvertretende Landrätin Regina Bartusch gratulierte den Absolventen. „Der Beruf der Hauswirtschafterin beziehungsweise des Hauswirtschafters ist zukunftsweisend und gewinnt immer mehr an Bedeutung“, sagte sie, aber der Fachkräftemangel setze auch hier ein. „Man hat ein Leben lang Arbeit, wenn man in der Hauswirtschaft tätig ist“, so Gabler.

Auch die Bereichsleiterin für „Ernährung und Landwirtschaft“ der Regierung von Oberbayern, Elisabeth Hagmann, sagte, dass es in der Hauswirtschaft „ganz viele Berufschancen“ gebe und der Abschluss nur ein „Zwischen-Plateau“ auf einem spannenden Weg ist. Sie selbst habe vor 36 Jahren in der Hauswirtschaft angefangen, und ich „wusste nicht, was auf mich zukommt“. Das Berufsfeld sei vielfältig, und man finde immer eine Anstellung. Für einen guten Beruf sei vor allem eine große Begeisterung und „das Brennen für die Hauswirtschaft“ wichtig, sagte Hagmann.

Mit viel „Herzblut“ im Amt gewesen

Barbara Schmid, die scheidende Bildungsberaterin für Hauswirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, habe genau diese Eigenschaften. Hagmann freute sich, dass Schmid künftig an ihrer Seite für die Regierung von Oberbayern ist. Schmid habe das Amt immer mit „viel Herzblut gemacht“ und es sei ihr nie langweilig geworden. Sie stellte in dem Zuge auch deren Nachfolgerin Karoline Ruhdorfer vor.

Elf Frauen schafften einen Einser-Durchschnitt und wurden extra geehrt. Dabei waren auch zwei der acht Absolventinnen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau: Elisabeth Naß aus Peißenberg und Martina Zach aus Tauting. „An Fahrgemeinschaften war bei den Abschlussprüfungen nicht zu denken, da hatte jeder das Auto voll mit Utensilien“, sagte Schmid. Alle der Hauswirtschafterinnen haben den praktischen Teil der Prüfung mit Bravour gemeistert.

Das könnte Sie auch interessieren: Hospiz-Erweiterung bewegt die Bürger: Lob und Kritik bei Bürgerversammlung in Polling.

Das wurde getan um die Ausbildungszahlen zu steigern

2014 hatte Schmid „mit der Vorstellung des Berufsbildes Hauswirtschaft“ an den Schulen angefangen, um die Ausbildungszahlen zu steigern. So wurde auch Josef Wax auf den Ausbildungsberuf aufmerksam. Er „wollte Gärtner und Konditor werden“ und hatte auch noch andere Berufe, die ihn interessierten, vor Augen.

„Deswegen habe ich dieses Berufsfeld gewählt, weil da alles vereint ist“, sagte Wax. „Ich hatte das Kochen, das Gärtnern und den Service schon immer als Hobby“. Unter den ganzen Damen hat er sich sehr wohl gefühlt: „Es war ganz lustig und eine wirklich schöne Zeit.“

Fachlehreranwärterin Jessica Ried erklärte in einer Gesprächsrunde, welche Möglichkeiten die Hauswirtschafterinnen zur Fort- und Weiterbildung haben. Zur Auswahl stünden unter anderem die Technikerschule, die Meisterschule und der Betriebswirt. Der 19-jährige Wax möchte wahrscheinlich noch seinen Betriebswirt mit Ausbildereignung machen. „Das ist als Mann natürlich noch mal spezieller.“

Für die Musik sorgte die Band „Rienstal Musi“, sie unterhielt die Absolventen, ihre Familien und Freunde sowie die Ehrengäste während der Redepausen mit bayerischen Klängen.

VON FRANZISKA FLORIAN

Lesen Sie auch: Teilnehmerrekord beim Weilheimer Stadtradeln.