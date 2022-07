Eberfing: Zwei Anlässe für ein großes Fest — Über 400 Gäste zogen durch das Dorf

In einem Festzug ging es zum Sportgelände. © EMANUEL GRONAU

Doppelten Grund zum Feiern hatte der Sportverein Eberfing. Der Verein wurde 75 alt und hat eine neue Turnhalle. Über 400 Gäste zogen in einem Festzug durch das Dorf.

Eberfing – Mit Verweis auf den ersten Korintherbrief mahnte Pfarrer Weber zum vernünftigen Umgang mit dem Sport. Trotz vieler Läufer könne es nur einen Sieger geben. Die Sportler sollten daher auf Übertreibungen verzichten und einfach dankbar sein für die Freude am Sport und die Kameradschaft, die sie dabei im Verein erfahren.

Eberfing: 2500 Stunden Eigenleistung für Erweiterung des Sportheims

Die Erweiterung des Sportheims wurde am 21. September 2019 mit dem Abtragen des Dachs begonnen, wie der Vorsitzende Walter Püppke berichtete. Der Rohbau der Aufstockung und Erweiterung ging schnell, da er in Holzständerbauweise von einem einheimischen Unternehmen errichtet wurde. Bereits am 30. November war das neue Dach eingedeckt. Danach ging es aufgrund der Pandemie langsamer weiter. Um Kosten zu sparen, brachten 70 Mitglieder rund 2500 Stunden Eigenleistung in den Bau ein, wofür ihnen Püppke besonders dankte.

Pfarrer Martin Weber segnete die neue Turnhalle. © EMANUEL GRONAU

Das Sportheim bietet jetzt auch Platz für den Schulsport, worin Bürgermeister Georg Leis einen wichtigen Vorteil der großzügigen Erweiterung sieht. Die Grundschüler müssten jetzt nicht mehr zum Turnunterricht nach Polling gefahren werden.

Um beim Bau und Betrieb umweltfreundlich zu sein, wurde die Erweiterung aus Holz gebaut. Die Wärmeversorgung erfolgt über ein Nahwärmenetz, das die bei der Stromerzeugung anfallende Wärme eines Biogaskraftwerks nutzt. Damit ist laut stellvertretendem Vorsitzenden Thomas Dittmann die Erneuerung der durch Hagel zerstörten Sonnenkollektoren auf dem Dach des Altbaus hinfällig.

Eberfing: 1947 kam es zur Gründung des Sportvereins

Der „SV Eberfing“ wurde 1947 gegründet, in einer Zeit, „als Kohlekrise und Marshall-Plan“ das Leben der Menschen bestimmten, wie Leis in seiner Festansprache sagte. Trotzdem hätten sich 20 Bürger zusammengefunden, um den Verein zu gründen. Mit Fußball und Skifahren ging es los, im Laufe der Jahre kamen Leichtathletik, Stockschießen, Gymnastik und Turnen hinzu, die heute in insgesamt fünf Abteilungen organisiert sind, wobei Gymnastik und Turnen eine Abteilung bilden. Von den rund 1500 Einwohnern Eberfings sind 630 Mitglied im Sportverein, 40 Prozent von diesen sind Kinder und Jugendliche, was Albert Schencking als Vertreter des Bayerischen Landessportverbands besonders würdigte.

Prominenz und Geehrte: (h.v.l.) zweiter Vorstand Thomas Dittmann, Bürgermeister Georg Leis, Kassier Werner Haas (40 Jahre Mitglied), BLSV-Vertreter Albert Schencking, zweite Kassierin Renate Plonner (20 Jahre), Spielleiter Zugspitze Erhard Mach und Vorsitzender Walter Püppke. © EMANUEL GRONAU

Anlässlich der Feier wurden zwei langjährige Mitglieder des Vorstands geehrt. Renate Plonner ist seit 30 Jahren für den Verein aktiv, unter anderem in der Finanzverwaltung und bei der Pflege des Sportgeländes. Werner Haas ist seit über 40 Jahren im Vorstand, die meiste Zeit davon als Kassier.

VON ALFRED SCHUBERT