Dringender Lückenschluss für Radler

Von: Boris Forstner

Auf der Westseite der B 2 hinter Etting wird bereits mit schwerem Gerät am neuen Radweg gearbeitet. © Emanuel Gronau

Später als gedacht sind die Arbeiten zum Radweg-Lückenschluss südlich von Etting gestartet. Der neue Weg wird zudem länger als gedacht – weil sich gleichzeitig auf der anderen Seite der B 2 die Wegeführung ändert.

Landkreis – Rund um Eberfing gibt es unzählige Forstwege, die zum Radfahren einladen. Doch wer Richtung Huglfing fahren will, muss entweder schon in Etting die Bundesstraße überqueren, wo es aber im weiteren Verlauf keinen ordentlichen Weg gibt – oder sich etwas weiter südlich rund 100 Meter auf die viel befahrene B 2 wagen. Noch dazu führt das Stück auf der Bundesstraße relativ steil bergauf und liegt nahe einer Kuppe, Autofahrer aus Richtung Murnau sehen Radler also spät. Das Staatliche Bauamt weiß, dass das eine beliebte Radwegverbindung ist, „sowohl als Alltagsradweg, als auch für Freizeitradler“, sagt Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt Weilheim. Deshalb hatte er bereits bereits Anfang vergangenen Jahres angekündigt, die Lücke zu schließen.

Passiert ist 2021 aber nichts. „Wir hatten das vorgehabt, aber die zuständige Baufirma hatte angefragt, ob sie das Projekt über den Winter bis zum Mai fertigstellen kann“, sagt Lenker. Weil die ursprüngliche Planung den Herbst vorgesehen hätte, die Fertigstellung also ohnehin erst recht spät im Jahr nach der besten Radlzeit erfolgt wäre, war diese Verzögerung für Lenker kein Problem – und ließ sich perfekt mit einem weiteren Projekt verbinden.

Etting: Der neue Radweg wird länger

Denn das Amt für Ländliche Entwicklung führt schon seit einigen Jahren in dem Bereich Flurneuordnungen durch. Jetzt sollen auch zwei Wirtschaftswege auf der Ostseite, darunter der von den Radlern genutzte, zu einem mittigen Weg umgestaltet werden. Der neue Radweg musste also länger werden, „sonst wäre man ja wieder an der B 2 gestanden und nicht drübergekommen“, so Lenker. Weil dieser zusätzliche Streifen zwischen B 2 und Kiesgrube für die Landwirtschaft ohne Nutzen war, konnte das Staatliche Bauamt den Grund problemlos erwerben.

Seit einigen Tagen wird fleißig gewerkelt. „Wenn an Ostern die Asphaltwerke wieder loslegen, sollten wir zwei Wochen später mit dem neuen Radweg fertig sein“, so Lenker. Beim Amt für Ländliche Entwicklung wird es noch etwas länger dauern, bis die beiden bisherigen Wege zu einem neuen vereint sind: „Die Planung läuft noch. Ich hoffe, wir können im Herbst beginnen“, sagt Christoph Hartinger, Vize-Projektleiter für Etting. Der noch übersichtlichere Übergang über die B 2 wird also noch etwas dauern, doch sicherer wird es für Radler schon kurz nach Ostern.