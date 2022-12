Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel erhält „Leader“-Förderung für drei Projekte

Elisabeth Gutmann leitete die Sitzung des Lenkungsausschusses der LAG AL-P, in der über die nächste Förderperiode beraten wurde. © Schubert

Der Verein „Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel“ (LAG AL-P) hat beschlossen, erneut am europäischen Förderprogramm „Leader“ teilzunehmen. Für drei Projekte soll es 3800 Euro Zuschuss geben.

Eberfing – Zur letzten Sitzung des Jahres kam jetzt der Lenkungsausschuss des gemeinnützigen Vereins „Lokale Aktions-Gruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel“, kurz: LAG AL-P, zusammen, um zum Ende der laufenden Förderperiode des „Leader“-Programms über das weitere Vorgehen zu beraten. Laut Geschäftsführerin Elisabeth Gutmann ist eine weitere Teilnahme beschlossene Sache.

Mit noch vorhandenen Restmitteln aus dem „Leader“-Projekt „Unterstützung des Bürgerengagements“ können kleine ehrenamtliche Einzelmaßnahmen mit bis zu 2500 Euro gefördert werden.

Geld für den „Skulpturenweg Weilheim“ und Beschilderungen von Streuobstwiesen

So soll das Projekt „Skulpturenweg Weilheim“ des Weilheimer Kunstforums 2500 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit erhalten. Der Skulpturenweg wird vom Kirchplatz im Zentrum in die Au an der Ammer führen. Auf der Strecke sollen Skulpturen aufgestellt werden, über die auf der Website informiert wird.

Bei den anderen beiden Projekten handelt es sich um Beschilderungen von Streuobstwiesen. Der „Verein für Gartenbau und Landespflege Polling“ soll 675 Euro bekommen, der „Gartenbauverein Rottenbuch“ 650 Euro. Mit den Schildern, die die beiden Vereine in ihren Streuobstwiesen anbringen, sollen Besucher über deren Funktion informiert werden.

Förderperiode läuft seit 2014 - 30 Projekte gefördert

Für die „Spielplatzrunde Marnbach-Deutenhausen“ wurde ein Ergänzungsbeschluss gefasst. Dieser war laut Gutmann notwendig geworden, da von den ursprünglich geplanten sechs Stationen nur fünf umgesetzt werden.

Die bisherige Lokale Aktiongruppe „Auerbergland-Pfaffenwinkel“ umfasst neben dem Landkreis Weilheim-Schongau auch Kinsau, Bad Bayersoien, Rieden, Roßhaupten, Stötten und Lechbruck. Die regionalen Zuschnitte der einzelnen LAGs sollen laut Gutmann für die kommende über fünf Jahre laufende Förderperiode erhalten bleiben.

In der seit 2014 laufenden Förderperiode sind laut Gutmann 30 Einzelprojekte und sechs Kooperationsprojekte mit anderen LAGs gefördert worden. Diese Projekte, deren Investitionsvolumen 4,6 Millionen Euro beträgt, erhielten 1,7 Millionen Euro als Zuschuss aus dem Förderprogramm „Leader“ der Europäischen Union, mit dem die „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ gefördert werden soll. Die Abkürzung „Leader“ stammt von der französischen Bezeichnung „Liaison entre les actions de développement de l’économie rurale“. Von Alfred Schubert