60 Prozent der Eglfinger lehnen Großstall mit 500 Kühen ab

Vertreter der Bürgerinitiative übergaben Landrätin Andrea Jochner-Weiß (links) einen Brief mit ihren Forderungen und Unterschriftslisten. © Alfred Schubert

Eine Bürgerinitiative übergab Landrätin Andrea Jochner-Weiß nun Unterstützer-Unterschriften gegen eine Milchviehanlage. Grund: Ein örtlicher Landwirt möchte einen Stall mit 500 Kühen bauen.

Eglfing – Ein ortsansässiger Landwirt, der bereits einen großen Aussiedlerhof hat, will bei Obereglfing eine Milchviehanlage für bis zu 500 Tiere bauen. Eglfinger Bürger gründeten als Reaktion darauf die Bürgerinitiative (BI) „Nein zur Agrarfabrik in Eglfing“, die das Projekt verhindern will (wir berichteten). Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben die Organisatoren der BI Landrätin Andrea Jochner-Weiß am Landratsamt in Weilheim einen Brief übergeben, in dem sie beschreiben, warum sie das Vorhaben ablehnen. In der Anlage waren Listen mit den Unterschriften von 832 Bürgern, die das Großprojekt ebenfalls verhindern wollen. 525 der Unterzeichner sind aus Eglfing. Sie machen rund 60 Prozent der wahlberechtigten Bürger der Gemeinde aus.

Täglich 35 Tonnen Futter

Die Bürgerinitiative betont, dass sie sich nicht gegen die Landwirtschaft richtet. Es gehe nur um die Größe der geplanten Anlage. Der Antragsteller habe bereits einen Hof mit 200 Kühen, wenn weitere 500 Kühe in der neuen Milchviehanlage – so die Bezeichnung in einer Bauvoranfrage, die von Gemeinderat bereits negativ beschieden worden ist – hinzukämen, gäbe es in annehmbarer Nähe nicht die notwendigen Flächen zur Ver- und Entsorgung. Täglich müssten etwa 35 Tonnen Futter angeliefert und 20 Tonnen Milch abgefahren werden. Außerdem müssten die Gärreste aus einer ebenfalls geplanten Biogasanlage abgefahren werden, da es in der Umgebung nicht ausreichend Fläche zur Ausbringung gebe. Der Transport der jährlich anfallenden knapp 13 000 Kubikmeter Material würde eine erheblich Belastung der Umwelt im allgemeinen und der Bürger im Dorf im speziellen darstellen. Die BI zweifelt auch daran, dass das in der Anlage erzeugte Gas „Biogas“ ist, wenn alles Material unter Einsatz von Dieselkraftstoff über weite Strecken transportiert wird.

Landrätin hat grundsätzlich Verständnis

Weiter befürchtet die BI laut Sprecherin Rosemarie Strasser, dass nicht nur das Ortsbild und damit auch der Tourismus durch die mehr als drei Hektar große Anlage leiden könnte. Wenn bei Starkregen Wasser von der versiegelten Fläche abfließe, könnten Häuser in Obereglfing gefährdet werden.

„Wir bitten Sie, uns zu unterstützen, damit der Bau der vorgenannten Milchviehanlage mit Biogasanlage auf dem Gemeindegebiet von Eglfing nicht genehmigt wird.“ Mit diesen Satz schließt das vierseitige Schreiben an die Landrätin.

Grundsätzlich habe sie Verständnis für das Anliegen der Bürgerinitiative, so Jochner-Weiß. Sie wies aber auch darauf hin, dass ihr Einfluss sehr gering sei. Letzten Endes würde das Baurecht entscheiden, ob die Anlage gebaut werden darf oder nicht.

ALFRED SCHUBERT