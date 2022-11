Erste Protestaktion: Bürgerinitiative will Stall für 500 Kühe verhindern

Gegen die Milchviehanlage wurde am Samstag nahe Eglfing demonstriert. © Ruder

In Eglfing wurde eine Bürgerinitiative gegründet, die sich gegen den Bau einer Milchviehanlage für 500 Kühe wendet, die ein ortsansässiger Landwirt errichten will. Die Sprecher betonen, dass sie nichts gegen Landwirtschaft haben, was sie störe sei nur die Größe der Anlage.

Eglfing – Mit einer Demonstration vor dem Gelände, auf dem die Milchviehanlage geplant ist, machten deren Gegner am Samstag den Auftakt zu einer Reihe von Aktionen. Unter anderem sollen Banner im Ort aufgehängt werden, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Auch die Landrätin Andrea Jochner-Weiß soll über das Anliegen der Eglfinger Bürger informiert werden.

Um zu belegen, dass viele hinter dem Protest stehen –und nicht einige wenige Bürger, die in der Nähe der geplanten Anlage leben –, haben die Organisatoren Unterschriften gesammelt. Sie haben 670 Unterstützer gefunden, „den überwiegenden Teil davon aus dem Ort“, wie Rosemarie Strasser betont, die dem zehnköpfigen Organisationsteam angehört.

Josef Landes betont, dass er nach dem Motto „leben und leben lassen“ handelt. Er habe nichts gegen die Landwirtschaft, ihn störe aber die Größe der Anlage. 500 Kühe würden täglich etwa 50 000 Liter Wasser benötigen, im Sommer eher mehr. Dies könne die Wasserversorgung der Gemeinde überfordern. Außerdem solle ein Landwirt nur so viel Vieh haben, wie es zu seinen Flächen passt (das gelte in Bezug auf den Anbau von Futter ebenso wie bezüglich der Ausbringung von Gülle).

Verkehr, Lärm und Geruchsemissionen befürchtet

Dietrich Lewald sieht eine Gefahr für das Dorf, in dem auch der Tourismus eine Rolle spiele. Die Anlage würde Verkehr, Lärm und Geruchsemissionen verursachen, was den Tourismus gefährde. Zudem würde der Grundstückswert in Obereglfing sinken.

Gemeinderätin Rosemarie Strasser, die im Rat schon wie all ihre Kollegen gegen das Projekt gestimmt hat, sieht auch das benachbarte Baugebiet in Gefahr, in dem Parzellen im Einheimischenmodell vorgesehen sind: „Wer soll noch dahin wollen?“

Weitere Probleme sieht die Bürgerinitiative darin, dass die Anlage viel Fläche brauche, dass der für den Betrieb erforderliche Maisanbau die Biodiversität gefährde und dass der Betrieb aufgrund seiner Größe nicht sozialverträglich sei, da er kleinere Bauern verdränge. Ein Problem für die Gemeinde ist laut Strasser, dass der Gemeinderat nichts mitzureden hat, wenn es um den Bau einer landwirtschaftlichen Anlage im Außenbereich geht. Die Entscheidung liege beim Landratsamt. Deshalb hat die Bürgerinitiative ihr Anliegen schriftlich niedergelegt und will das Schreiben noch in dieser Woche zusammen mit den Unterstützer-Unterschriften an Jochner-Weiß übergeben.

Auch Biogasanlage ist vorgesehen

Die Milchviehanlage, für die eine Bauvoranfrage gestellt wurde, umfasst einen Stall mit Platz für 500 Kühe, zwei Fahrsilos, eine Futterhalle, Kraftfuttersilos und ein Güllelager mit einem Volumen von 7500 Kubikmetern. Außerdem ist eine Biogasanlage mit einem 3800 Kubikmeter großen Gärbehälter vorgesehen, deren Gas verstromt werden soll.

Alfred Schubert

