Eglfings Bürgermeister Martin Fortmaier hat große Pläne für die Energiewende im Ort

Interview

Von Alfred Schubert

Es ist Halbzeit in der Wahlperiode der Bürgermeister. Zeit für eine Bilanz. Heute: Martin Fortmaier aus Eglfing.

Eglfing – Am 1. Mai war Halbzeit: Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahre liegen noch vor ihnen. Wir wollten von den 2020 erstmals ins Amt gewählten Rathauschefs wissen, wie sie sich eingelebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was sich privat geändert hat. Heute: Martin Fortmaier, Eglfing.

Wie hat sich Ihre neue Funktion im Dorf auf Ihr Privatleben, Ihr Familienleben und Ihre Berufstätigkeit ausgewirkt?

Meine Übernahme der Position als Bürgermeister hat mein Leben in vielfacher Hinsicht bereichert. Bereits vor meiner Amtszeit war ich aktiv im gesellschaftlichen Leben involviert, sei es als langjähriges Vorstandsmitglied des Sportvereins oder als Trompeter in der örtlichen Musikkapelle, wo ich seit 40 Jahren spiele. Als Bürgermeister trägt man natürlich mehr Verantwortung und steht auch häufiger im Rampenlicht. Ich werde jetzt deutlich öfter von den Bürgern angesprochen. Was mein Familienleben betrifft – ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder –, hat sich nicht allzu viel verändert. Natürlich bin ich nun weniger zu Hause, aber meine Familie steht hinter mir und unterstützt mich. Lediglich meine aktive Teilnahme in der Musikkapelle hat unter dem Amt des Bürgermeisters etwas gelitten. Dort kann ich nur noch sporadisch mitspielen. Doch dafür bin ich nun Mitglied in der Bayerischen Bürgermeister-Blaskapelle. Bei unserer letzten Probe waren ganze 20 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen versammelt, um Polkas, Walzer und Märsche zu proben. Glücklicherweise lässt sich meine Tätigkeit als Bürgermeister gut mit meiner Arbeit in der Finanzdienstleistungsbranche vereinbaren. Dort habe ich die Möglichkeit, meine Arbeitszeit flexibel einzuteilen. Einziger Nachteil ist, dass lange Urlaube schwierig zu realisieren sind. Aber, ehrlich gesagt, habe ich solche eh nie in Betracht gezogen.

Wie ist die erste Halbzeit gelaufen? Haben Sie die Projekte umsetzen können, die Sie sich vorgenommen hatten?

Im Großen und Ganzen verlief die erste Hälfte meiner Amtszeit nahezu nach Plan, wenn auch etwas langsamer als erwartet. Das ist zum Teil auf die Pandemie zurückzuführen, die zu einer gewissen Entschleunigung geführt hat. Zwar mussten dadurch auch weniger Termine wahrgenommen werden, allerdings war es für mich persönlich ein Nachteil, dass viele Besprechungen nur per E-Mail, Web-Meeting oder Telefon stattfinden konnten. Ich spreche lieber direkt mit den Leuten.

Gab es noch andere Ursachen für die Verzögerungen, die Sie angesprochen haben?

Ja, neben der Pandemie haben sich viele unserer Planungen aufgrund der zunehmenden bürokratischen Vorgaben verzögert. Auch bei der Umsetzung von Bauprojekten sind wir auf Lieferengpässe bei Materialien gestoßen und hatten mit Kapazitätsproblemen bei den beauftragten Unternehmen zu kämpfen.

Gab es neben der Pandemie noch weitere unvorhersehbare Probleme?

Ja. Das war der schwere Sturm im Juli 2021, der Eglfing besonders stark getroffen hat. Er hat ungefähr ein Drittel des Gemeindewalds in Mitleidenschaft gezogen. Manche Flächen sehen jetzt aus wie eine Mondlandschaft. Diese werden aber wieder aufgeforstet.

Was wurde in den ersten drei Jahren Ihrer Amtszeit fertig?

Ganz am Anfang wurde der neue Bauhof am Ortseingang fertiggestellt, dann wurde der Platz vor der Aussegnungshalle neu gestaltet. In der Ortsmitte von Obereglfing wurde die Dorfwerkstatt eingerichtet, diese ist ein kreativer Treffpunkt für das ganze Dorf. Fast fertig ist das kommunale Wohnhaus mit sechs geförderten Wohneinheiten in Tauting und der Kindergartenanbau am Rathaus. Beide Gebäude werden diesen Sommer eröffnet.

Was haben Sie sich für die zweite Halbzeit vorgenommen?

Als nächstes stehen die beiden Baulandmodelle für Einheimische in der Keltenstraße und in Untereglfing an, eventuell kommt noch die Erweiterung des Feuerwehrhauses hinzu. Ich will auch die Partnerschaft mit Allumiere wiederbeleben, die unter der Pandemie leider gelitten hat. Für September sind schon gegenseitige Besuche geplant. Außerdem will ich die Anbindung Eglfings an den öffentlichen Personennahverkehr verbessern, durch Anschluss an den „Blaues-Land-Bus“. Im Blauen Land entwickeln wir auch gerade ein gemeinsames Seniorenkonzept, das ich ebenfalls noch gerne umsetzen möchte.

Wie sieht es mit der Energiewende in Eglfing aus?

Ich habe mir schon zu Beginn meiner Amtszeit ein Ziel gesetzt: Eglfing mit 100 Prozent regenerativer Energie autark machen. Mit Windkraft und tiefer Geothermie ist hier nicht viel zu machen. Uns bleiben vor allem Photovoltaik und oberflächennahe Geothermie. Ich denke an PV-Freiflächenanlagen mit Bürgerbeteiligung und bei Neubauten die Nutzung der Erdwärme mit Hilfe von Wärmepumpen. In Untereglfing und Tauting gibt es bereits Biomasseheizlangen mit Wärmenetz. Mit dem geplanten Ausbau des Glasfasernetzes in Obereglfing wollen wir eventuell auch eine Wärmeleitung für diesen Ortsteil verlegen. Hierfür starten wir gerade eine Online-Umfrage, um den Wärmebedarf zu ermitteln und damit eine Entscheidungsgrundlage für die weiteren Planungen zu haben. Für ein Heizwerk und einen Massenspeicher wäre Platz am Bauhof, allerdings ist von dort bis ins Dorf mit hohen Leitungsverlusten zu rechnen. Hoffentlich finden wir noch einen anderen Standort.