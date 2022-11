Eglfing sagt „Nein“ zu Stall mit 500 Kühen — Gemeinderäte lehnen das Projekt einstimmig ab

Die Eglfinger Gemeinderäte haben einstimmig einen Antrag zur Errichtung eines Stalls für 500 Kühe abgelehnt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Antrag auf Vorbescheid für einen Stall mit 500 Kühen führte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Eglfing zu einer längeren und teils kontrovers geführten Diskussion.

Eglfing – Der „Antrag auf Vorbescheid über den Neubau einer Milchviehanlage, Siechenfeld, Flurstück 891“ war es, der eine Grundsatzdiskussion über das Wachstum in der Landwirtschaft auslöste. Der Antragssteller, ein Landwirt aus dem Dorf, der bereits einen großen Hof hat, möchte östlich von Obereglfing im Außenbereich eine „Milchviehanlage“ neu errichten und hatte die Bauvoranfrage gestellt, um die Sache in Gang zu bringen.

Gemeinderat Eglfing: Stall mit Platz für 500 Kühe abgelehnt

Die Anlage soll einen Stall mit Platz für 500 Kühe und die notwendigen Nebenanlagen haben. Diese umfassen zwei Fahrsilos, eine Futterhalle, Kraftfuttersilos und ein Güllelager mit einem Volumen von 7500 Kubikmeter. Außerdem ist eine Biogasanlage mit einem 3800 Kubikmeter großen Gärbehälter vorgesehen, in der Gülle verarbeitet wird. Das Biogas soll in einem Blockheizkraftwerk verstromt werden. Für den Betriebsleiter ist ein Haus mit Garagen geplant.

Ein grundsätzliches Problem sehen die Gemeinderäte in der Größe der Anlage. Es handle sich dabei nicht mehr um einen Aussiedlerhof, der im Außenbereich gebaut werden dürfe, sondern um einen Gewerbebetrieb. Bäuerliche Landwirtschaft zeichne sich dadurch aus, dass ein Landwirt nur einen Hof hat. Hier sei ein zweiter Hof geplant, da der Antragsteller bereits einen Hof habe.

Gemeinderat Eglfing: Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes befürchtet

Sorgen macht den Räten zudem der Verkehr, den der Betrieb verursachen würde. Die notwendige Menge an Futter für eine so große Anzahl von Kühen könnte nicht hofnah erzeugt werden, ebenso könnten die Gärreste aus der Biogasanlage nicht hofnah ausgebracht werden. Hinzu komme die Geruchsbelästigung der Obereglfinger Bürger, da der Abstand der Anlage zur Wohnbebauung keine 300 Meter betrage. Auch die exponierte Lage auf dem Höhenrücken fand kein Gefallen. Das Landschaftsbild würde durch die Anlage beeinträchtigt, so die mehrfach geäußerte Befürchtung.

Als Bürgermeister Martin Fortmaier seinen ablehnenden Beschlussvorschlag vorgelesen hatte schlossen sich ihm alle zwölf Gemeinderäte an.

Gründung von Bürgerinitiative pro Kuhstall Im Feuerwehrstüberl Obereglfing gründet sich am Mittwoch, 9. November, um 19 Uhr eine Bürgerinitiative. Sie will über den Antrag des Landwirts informieren, der den Milchviehstall mit bis zu 500 Kühen bauen möchte. Die Initiative zeigt die Auswirkungen auf den Ort auf und sucht Unterstützer.

