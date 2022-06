An jeder Ecke pure Lebensfreude

Festival „Klangleichtn“ in Tauting

Die Gemeinde Tauting hat rund 300 Einwohner. Ein verträumtes Dörfchen also. Aber am Samstag verwandelte es sich in eine grandiose Musik-Bühne. Ein wahrer Besucherstrom überflutete das Dorf beim „Klangleichtn“.

Tauting – Als man von der B 2 kommend in die Straße nach Tauting abbog, wallten schon verschiedenste Musikklänge durch die heruntergelassenen Autoscheiben. Die Temperatur an diesem Abend stand um 19 Uhr noch bei 30 Grad, perfekt für dieses besondere bayerische Musikfestival, das im Eglfinger Ortsteil Tauting nun schon zum dritten Mal statt fand.

Alle Musiker haben Bezug zum Dorf

Alles war auf lockere Stimmung programmiert, das spürte man sofort, als man vom Wiesen-Parkplatz Richtung Dorfstraße marschierte, über einen Weidezaun kletterte und am Bayerhof heraus kam. Josef Bayer, Hofinhaber, war einer der Organisatoren des „Klangleichtn“. Veranstaltet von der Gemeinde Eglfing, hatten zahlreiche Vereine, Künstler, die ganze Dorfgemeinschaft mit vielen Helfern diese Veranstaltung auf die Beine gestellt. „Drei Tage braucht es schon, bis man alles aufgebaut hat“, so Bayer. Viel Zeit benötigte man beispielsweise, die vielen Straßenlaternen abzukleben, um für die „Konzerte bei Fackellicht“ und den „Fackellauf für den Frieden“ die richtige Stimmung zu bekommen.

+ An zehn Plätzen quer durch Tauting wurde aufgespielt, von Blasmusik bis Rock. Hier die „Ammertaler“. © Wahl-Geiger

Aber auch im Vorfeld war viel zu tun. Das Tautinger Musikerpaar Sabine Gruber-Heberlein und Thomas Gruber (u.a. Weltmusiktrio „gruberich“) ist gut vernetzt in Künstlerkreisen und hatte die rund 35 Musikgruppen zu diesem Festival ins Boot geholt. Über 200 Mitwirkende, alle aus der Gemeinde Eglfing oder mit engem Bezug zum Ort, traten auf. Ob sanfte Harfenklänge, Rock- oder Blasmusik, bayerische Waisen oder Tanzmusik aus fernen Ländern, es wurde eine faszinierende Bandbreite an Klängen geboten, und das an teilweise skurrilen Örtlichkeiten.

+ Auch fürs leibliche Wohl war bestens gesorgt, Klein und Groß ließen es sich an der Dorfstraße schmecken. © Wahl-Geiger

Natürlich wurde musiziert in der winzigen Kirche St. Benedikt. Man hörte Musik an der Zimmerei, an einem Kanapee-Stadl, an dem entsprechende Sitzgelegenheiten zum Verweilen einluden. Vor dem Toteissilo, einem abgesägten Silo, der als Bühne fungierte, hatte man Sitzgelegenheit auf improvisierten, gemütlichen Holzbänken. Lauschig-romantisch war der „Krokodilweiher“ als Konzertkulisse, und im Hirschlergarten wurde unter anderem zu südamerikanischen Klängen getanzt. Die Stimmung war spürbar gut, steckte an. Alles war leicht, überall hörte man schöne Klänge. Und am späten Abend, da leuchtete Tauting in jeder Hinsicht.

Regina Wahl-Geiger

