Ein ganzes Dorf als Konzertbühne

Von: Magnus Reitinger

Das Trio „gruberich“ (hier 2021 auf der Silo-Bühne) ist Mitinitiator des „Klangleichtn“. © privat

Wie klingt ein Dorf? Unglaublich vielfältig! Das lässt sich am 18. Juni in Tauting erleben, wenn der ganze Ort abends in Fackellicht getaucht wird – und musiziert. Über 200 heimische Musiker singen und spielen auf der Straße, in Gärten und an so manchem magischem Platz.

Tauting – Es kommt nicht nur drauf an, was man spielt. Sondern auch, wo man es spielt. „Der Ort und die Stimmung sind ganz, ganz wichtig für einen Musiker“, sagt Thomas Gruber, der mit seinem Weltmusiktrio „gruberich“ schon allerlei illustre Bühnen quer durchs Land bespielt hat. Die wohl ungewöhnlichste und vielleicht atmosphärischste steht aber direkt neben seinem Wohnhaus in Tauting: Es ist das „Toteissilo“, das „gruberich“ am Samstag, 18. Juni, wieder erklimmen. Und das ist nur einer von zehn ganz besonderen Orten im Dorf, die an diesem Abend zur Bühne werden – beim „Klangleichtn 2022“.

Straßenmusik zwischen Carport und Kanapee

An stimmungsvollem Ambiente wird es dabei jedenfalls gewiss nicht fehlen. Statt den Straßenlaternen leuchten Fackeln, und die Besucher können in deren Schein von Konzert zu Konzert flanieren. Los geht’s um 17.30 Uhr am Tuttostein, wo gut 40 Eglfinger Kinder die „Bayerische Vogelhochzeit“ aufführen. Ab 18 Uhr folgt Straßenmusik unter „Hirschlers Carport“ oder am gemütlichen „Kanapee Ost“. Und nicht minder einladend sind die weiteren Orte, an denen bis 23 Uhr musiziert wird – zwischen Bauernhof und Zimmerei, Kirche und „Krokodilweiher“.

Das Spektrum reicht von Volksmusik bis Hip Hop

Nach der famosen Premiere 2019 und einer reduzierten Corona-Ausgabe im vergangenen Jahr schöpft das „Klangleichtn“ heuer aus dem Vollen. Hackbrett-Virtuose Gruber und seine Frau, die Harfenistin Sabine Gruber-Heberlein, haben es zusammen mit Tobias Panholzer, dem früheren Vorsitzenden der Musikkapelle Eglfing, initiiert. Veranstalter ist die Gemeinde Eglfing und beteiligt wirklich die ganze „Gmoa“: Die Dorfgemeinschaft Tauting und die Eglfinger Vereine sorgen fürs leibliche Wohl sowie Angebote vom Fackelbasteln bis zu Spielstationen. Doch im Vordergrund steht die Musik – und die ist gewiss vielfältiger, als es so mancher von einer 1050-Seelen-Gemeinde erwarten würde. Da gibt’s feine Saitenklänge und satte Blasmusik, klassisches Klavier, moderne christliche Lieder und freche Hip-Hop-Texte, es wird gerappt, gerockt, gejazzt und noch viel mehr.

Gespielt wird bei jedem Wetter - und freiem Eintritt

Mit dabei sind unter anderem die Eglfinger Blasmusik (im Ganzen und in verschiedenen Ensembles), Volksmusikgruppen wie die „Seeklang Musi“ und die „Soatnziaga“, Kirchenchöre, ein kleines Dorforchester, Profipianist Detlev Eisinger, das Jazzduo Barbara Mayr/Klaus Tworek, die Mundartrocker „Rowa Ash“, das „HuEglfinger Wok Orchester“ und „Los Latinos“. Von zwei „Druckluftbühnen“ blasen die „Ammertaler“, die „Jochberg Musikanten“, „Blech Pfiff“ und die „Gassenrieder“. Fast alle Beteiligten sind aus Eglfing oder haben engen Bezug zu diesem Ort. Insgesamt treten über 200 Musiker auf, unterstützt von rund 60 Helfern.

Das „Klangleichtn“ findet bei jeder Witterung statt, der Eintritt ist frei (Spenden erwünscht). Ein Programmblatt mit allen Musikgruppen, Auftrittsorten und -zeiten kann man auf www.eglfing.de herunterladen.