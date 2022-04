Einbruch ins alte Peißenberger Juze: Bürgermeister will Strafanzeige gegen Jugendliche stellen

Die Täter sind zwischen 13 und 15 Jahre alt

Ins alte Jugendzentrum am St. Georgenweg ist eingebrochen worden. Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren haben Fenster eingeschlagen und im Inneren gewütet. Bürgermeister Frank Zellner will im Namen der Marktgemeinde Strafanzeige stellen.

Peißenberg – Die Zerstörungswut, die eine Handvoll Jugendliche bei ihrem Einbruch in das alte Gemäuer an den Tag legten (wir berichteten), sorgt bei den Verantwortlichen für Kopfschütteln. Im Inneren hatte der Verein „Freie Künstler Peißenberg“ bereits mit der Sanierung begonnen. Bekanntlich wollen Frontmann Moritz Hummig und sein Team das alte Juze zu einem kulturellen Treffpunkt für Nachwuchskünstler ausbauen. Es wurden Utensilien wie ein Pizza-Ofen oder ein Klavier eingestellt. Mit chemischen Spezialmitteln hatte man den Schimmel von Decken und Wänden entfernt. Auch wurde das Gebäude beheizt. Nun der Einbruch: „Bevor wir richtig mit der Renovierung begonnen haben“, bedauert Hummig, „klopfen sie uns das Gebäude schon kaputt.“ Allein die Reparatur der zerschmetterten Fensterscheiben wird 2000 Euro kosten. Im Inneren haben die Jugendlichen Farbeimer geöffnet und damit rumgeschmiert. Mit Spraydosen wurden Graffitis an die Wand gemalt, leere Getränkekisten hinterlassen und die Restbestände des Schimmelentferners versprüht.

„Kaputtmachen, das geht gar nicht. Dann sollen sie lieber eine Band gründen“

„Das war für die Jugendlichen mit Sicherheit nicht gesund. Es hat wahnsinnig nach Chlor gestunken“, berichtet Hummig. Die Aktion der Jugendlichen sei „einfach nur sinnlos“ gewesen. „Ich verstehe ja ihre Langeweile“, erklärt Hummig, „aber kaputtmachen, das geht gar nicht. Dann sollen sie lieber eine Band gründen.“ Hummig will den Jugendlichen „das Leben nicht unnötig schwer machen“: „Aber es soll schon alles wieder in Ordnung kommen.“ Notfalls könnten die Jugendlichen gerne selbst mit anpacken. Eigentümer des alten Juzes ist nach wie vor die Marktgemeinde. Bürgermeister Frank Zellner will auf alle Fälle Anzeige erstatten: „Das muss natürlich strafrechtlich behandelt werden. Da gebe ich nicht nach.“

+ Am Tatort II: Moritz Hummig in dem Raum, den die Jugendlichen für ihre Schmierereien nutzten. © Jepsen

Das alte Juze ist nicht das einzige öffentliche Gebäude in Peißenberg, das jüngst verwüstet wurde. Die Bahnhofstoilette am Bürgerhaus „Flöz“ musste schon zum dritten Mal gesperrt werden. „Da steht man einfach nur fassungslos davor“, sagt Zellner. Auch am Lesegarten hinter der Bücherei gibt es nach wie vor Probleme mit ungebetenen Partygästen. Und zuletzt stiegen Jugendliche sogar in die Realschule ein. Vorkehrungen gegen solche Aktionen zu treffen, sei quasi unmöglich. „Ehrlicherweise habe ich nicht vor, einen Zaun um das alte Juze bauen zu lassen“, so Zellner. Der Bürgermeister hofft nun auf eine baldige Belebung des alten Gemäuers.

Vertragliche Einigung zwischen „Freien Künstlern Peißenberg“ und Marktgemeinde steht noch aus

Im Herbst will der Verein „Freie Künstler Peißenberg“ zu einer symbolischen Eröffnung einladen. Das Event, so verrieten Hummig und Zellner bei einem Ortstermin, wird von der Sparkassen-Jubiläumsstiftung unterstützt. Ob die Feier auch tatsächlich stattfinden wird, hängt aber noch von der vertraglichen Einigung zwischen Markt und „Freien Künstlern“ ab. Die Gemeinde hatte bereits einen ersten Entwurf vorgelegt, Hummig indes beauftragte nach Abstimmung mit seinen Vereinskollegen einen Notar mit der Ausarbeitung eines eigenen Vertragstextes. Bis Ende April soll dieser Entwurf vorliegen.

Nach Beschluss des Marktrats soll der Verein nach einer Pachtphase die Möglichkeit erhalten, das Gebäude zu kaufen. Hummig möchte das bereits als „fließenden Übergang“ im Vertrag geregelt haben. Zudem gibt es noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Verkehrssicherung und einem möglichen Rückfall des Gebäudes an die Gemeinde.

