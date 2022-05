Simone Abt zur ersten Feuerwehr-Kommandantin im Landkreis gewählt

Christian Abt hat das Fahrzeug des Einsatzleiters schon symbolisch an seine Frau Simone übergeben. © Schubert

Nachdem Christian Abt nach zwölf Jahren nicht mehr für die Funktion des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Penzberg kandidiert hatte, wurde seine Frau Simone als erste Frau im Landkreis in diese Funktion gewählt. Sie erhielt 74 Prozent der Stimmen.

Penzberg – Die Kommandantenwahl, bei der nur die aktiven Feuerwehrleute wahlberechtigt sind, wurde in einer Dienstversammlung vor der Vereinsversammlung durchgeführt. Alle 74 Aktiven, die am Samstag zu dieser Versammlung ins Feuerwehrhaus gekommen waren, gaben ihre Stimme ab. Auf Simone Abt entfielen 55 Stimmen, was einem Prozentsatz von 74 entspricht. Mit der Wahl der Ehefrau das bisherigen Kommandanten bleibt das Amt in der Familie. Die Gewählte nahm die Wahl an. Die Funktion der Kommandantin hat sie damit noch nicht übernommen, da dafür noch die Bestätigung durch den Stadtrat erforderlich ist.

Im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr 162 Einsätze

Im letzten Kommandantenbericht seiner Amtszeit ging Christian Abt besonders auf die durch die Corona-Pandemie bedingten Schwierigkeiten ein. So wurden etwa mehr Schulungen und Übungen durchgeführt, diese dafür aber in kleineren Gruppen. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 162 Einsätze, wobei die technischen Hilfeleistungen mit 101 Einsätzen den Großteil ausmachten. Es gab 24 Brände und 37 sonstige Einsätze, davon 36 Alarme durch Brandmeldeanlagen und eine Absicherung einer Radldemo mit Autos. Abt dazu: „Ich weiß nicht, ob jemand die Ironie versteht.“ Ein Novum in der Statistik war ein Impftag.

Abt stellt fest, dass das Verständnis für Technik und für die Aufgaben der Feuerwehr in der Bevölkerung sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Während ein Müllfahrer sein Fahrzeug rettete, indem er brennenden Müll an einem sicheren Ort abkippte und selbst löschte, seien andere Bürger nicht mehr in der Lage, eine geringe Menge Wasser im Keller „mit einem Hadern selbst aufzuwischen“. Zwei Autofahrern hätten mit angezogener Handbremse so lange Driftübungen gemacht, bis das Fahrzeug abbrannte.

Insgesamt wurden von der Feuerwehr Penzberg 5389 Stunden Dienst geleistet. Auf Einsätze entfielen 2965 Stunden, auf Lehrgänge 1133, auf Übungen 1088 und auf die Jugend 203. Unter den 269 Mitgliedern des Vereins sind 102 Aktive, darunter 18 Frauen. Die Feuerwehrjugend hat 17 männliche Mitglieder und ein weibliches.

Christian Abt erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber

Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta, der nicht selbst an der Versammlung teilnehmen konnte, würdigte in einer schriftlichen Botschaft, die von Kreisbrandinspektor Markus Deutschenbauer verlesen wurde, die Leistungen von Christian Abt, der 2010 auf ihn in der Funktion des Kommandanten gefolgt war. Unter anderem habe ihm die Penzberger Feuerwehr zu verdanken, dass sie keine Nachwuchssorgen habe. Dies gehe vor allem auf seine Leistungen als Jugendwart und die Gründung der ersten Kinderfeuerwehr im Landkreis zurück.

In einer Laudatio würdigte auch Bürgermeister Stefan Korpan die Leistung von Christian Abt. In dessen Zeit als Kommandant fielen unter anderem die Beschaffung von sechs Fahrzeugen und zwei Anhängern, die Einführung des Digitalfunks und die Nutzung der Sozialen Medien für die Öffentlichkeitsarbeit. Auch im Verein habe er sich bei Veranstaltungen engagiert und für jeden „ein offenes Ohr“ gehabt, war zu erfahren. Für seine Leistungen in den 33 Jahren seit seinem Eintritt in die Feuerwehr Penzberg wurde ihm vom Kreisfeuerwehrverband das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber verliehen.

Feuerwehrverein plant für heuer diverse Veranstaltungen

Für das laufende Jahr plant der Feuerwehrverein laut seinem Vorsitzendem Joachim Kollmuß wieder die üblichen Veranstaltungen, vorausgesetzt die Pandemie und die gesetzlichen Auflagen lassen diese zu. Die Reihe beginnt mit der Teilnahme am „Blaulichttag“ am Stadtplatz am 3. Juli. Es folgen laut den Planungen die Feier des Jahrtags am 4. September, die lange Nacht der Feuerwehr am 24. September, das Törggelen mit Musik und Tanz am 8. Oktober, die Teilnahme am Christkindlmarkt am 27. November und die Weihnachtsfeier am 9. Dezember.

Alfred Schubert

