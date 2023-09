Gast aus Uganda weiht neues 200.000-Euro-Fahrzeug der Gemeinde

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

In Vertretung von Pater Thomas John Mukalayil weihte Pfarrer John Bosco (vorn) das neue Kommunalfahrzeug. © Gemeinde Oberhausen

Pfarrer John Bosco aus Uganda in Ostafrika hat im Rahmen des „Jahrtags der Vereine“ in Oberhausen das neue Kommunalfahrzeug der Gemeinde geweiht.

Oberhausen - 203.627,92 Euro kostete der Traktor vom Typ „VALTRA G135 Versu Smart Touch“ inklusive Schneeketten, Heckkiste und Tellerstreugerät, wie aus einer Pressemitteilung von Bürgermeister Rudolf Sonnleitner hervorgeht. Das 135 PS starke Fahrzeug soll seitens des örtlichen Bauhofs unter anderem für den Winterdienst eingesetzt werden. Das Vorgängerfahrzeug, ein Unimog, wurde über eine Internet-Auktion verkauft.

Bürgermeister Sonnleitner übergab anlässlich der Weihe am vergangenen Sonntag (3. September) einen symbolischen Fahrzeugschlüssel an Markus Degele und Franz Scheffel vom Bauhof – mit den besten Wünschen für das neue, kommunale Arbeitsgerät. Sein Appell an die Bauhofmitarbeiter: „Passt’s gut darauf auf!“

Pfarrer Bosco sang zu Trommelklängen ein Lied in seiner Muttersprache

Den Weiheakt vor der Kirche St. Mauritius in Oberhausen umsäumten die Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine: des Veteranen- und Soldatenvereins, der Zimmerstutzenschützengesellschaft, des Gebirgstrachten-Erhaltungsvereins „Edelweiß“, des Josephsvereins, der Feuerwehr und des Sportclubs BSC. Zum Frühschoppen, der sich an die Fahrzeugweihe anschloss, spielten die dann „Oberhauser Musikanten“ beim Gasthaus „Stroblwirt“ auf.

Pfarrer John Bosco war an dem Festtag vertretungsweise im Einsatz und hielt auch die Predigt beim Gottesdienst zum „Jahrtag der Vereine“. Nach dieser sang er mit Trommelbegleitung ein Lied in seiner Muttersprache. Der Pfarrer aus Uganda pflegt seit vielen Jahren Kontakte nach Oberhausen; dort lebt Barbara Erhard, die ihn mit ihrer Gruppe bei Hilfsprojekten in seinem Heimatland unterstützt. mm/sts