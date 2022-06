Film ab – Sparkasse Oberland 2.0

Seit 185 Jahren gibt es die Sparkasse Oberland – nun gehört auch die Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen dazu. © Sparkasse Oberland

Die Sparkasse Oberland präsentiert sich nach der Fusion mit der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen.

Von A bis Z – vom Ammersee bis zur Zugspitze ist die neue Sparkasse Oberland für ihre Kundinnen und Kunden da. Und das kann man sich auch in malerischen Bildern ansehen, denn jetzt heißt es: „Film ab für die neue Sparkasse Oberland“.

Film ab für die neue Sparkasse Oberland

Das Kreditinstitut, das es schon über 185 Jahre gibt, hat einiges zu berichten, denn zum 1. Juni wurde die juristische Fusion mit der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen vollzogen. Und deshalb erwarten den Betrachter auch wunderbare Aufnahmen aus dem ganzen Gebiet zwischen Ammersee und Zugspitze. Der Film nimmt die Zuschauer mit auf einen Streifzug durch sein gesamtes Portfolio an Finanzdienstleistungen.

So versteht sich die Sparkasse Oberland als Partner regionaler Unternehmen auf dem Weg in eine grüne Zukunft, in globale Märkte oder in die digitale Welt. Auch dem Thema Nachhaltigkeit hat sich die Sparkasse Oberland verschrieben und bietet neben einer klimaneutralen Kontowelt auch nachhaltige Anlagemöglichkeiten und umweltfreundliche Finanzierungslösungen.

Persönliche und individuelle Beratung über unterschiedlichste Wege

Auch die verschiedenen Kommunikationswege der Kundinnen und Kunden mit ihrer Sparkasse werden im Film vorgestellt. Denn man kann nicht nur persönlich in eine der nahegelegenen Geschäftsstellen kommen, die Sparkasse Oberland hat auch eine Internetfiliale. Die vielfach ausgezeichnete Sparkassen-App komplettiert dieses Angebot, sodass für jeden Kunden und jede Lebenssituation das Passende dabei ist. Dabei ist die individuelle Beratung von der kleinen Anschaffung bis zum Traum vom Eigenheim oder einer gesicherten Altersvorsorge das Herzstück. Als echter Partner ihrer Kundinnen und Kunden ist die Sparkasse Oberland immer zur Seite – persönlich, telefonisch oder digital.

Als regionales Kreditinstitut engagiert sich die Sparkasse Oberland auch stark im Spendenbereich. Ob Sport, Kultur, Kunst, ökologische oder soziale Projekte – jährlich gehen tausende Euro, unter anderem aus den eigens hierfür eingerichteten Stiftungen, an Menschen und Initiativen der Region. Erst kürzlich wurden allein im Bereich Weilheim und Murnau wieder 18.500 Euro an sechs verschiedene Projekte vergeben, die ohne solche Unterstützung schwer oder gar nicht zu verwirklichen wären.

Die Sparkasse Oberland fusioniert mit der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen

Die tiefe Verwurzelung mit der Heimat zeigt auch die Geschäftsstelle in Weilheim am Marienplatz: Über dem Eingang zieren seit 2017 fünf Wappen der Trägergemeinden Weilheim, Murnau, Peißenberg, Penzberg sowie des Landkreises Weilheim-Schongau die Fassade. Nun kam als sechster Träger der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hinzu und damit wurden auch die Wappen um ein weiteres ergänzt. Die Künstlerin Andrea Kreipe hat es im Stil der fünf anderen gestaltet, sodass alle sechs gemeinsam auch eine optische Einheit bilden.

Wer sich den gelungenen Imagefilm der Sparkasse Oberland ansehen möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten: Man findet ihn auf der Homepage unter Informationen zur Fusion (sparkasse-oberland.de), auf YouTube unter Film ab für die neue Sparkasse Oberland! – YouTube, auf Facebook, Instagram und bis Ende Juni auch im Kino. (Bianca R. Heigl)

Kontakt

Sparkasse Oberland

Marienplatz 2-6

82362 Weilheim

E-Mail: info@sparkasse-oberland.de

Webseite: https://www.sparkasse-oberland.de/de/home.html