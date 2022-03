Der Familienbetrieb Fliesenland Kugelmann bekommt tatkräftige Unterstützung

Joachim Kugelmann freut sich auf frischen personellen Schwung in seinem Familienbetrieb. Tochter Annika ist eine Allrounderin und macht auf dem Gabelstapler eine ebenso gute Figur wie im Verkauf und bei der Büro-Organisation. © Gronau

Als kompetenter Fliesenfachmarkt mit exzellenter Fachberatung ist Fliesenland Kugelmann in Pähl seit über 25 Jahren bekannt.

Jetzt wird Joachim Kugelmann auch von Tochter Annika tatkräftig im Familienbetrieb unterstützt. „Ich freue mich, dass meine Tochter sich entschieden hat, in meine Fußstapfen zu treten und mit mir zusammen unseren Betrieb zu führen“, sagt der erfahrene Fliesen-Experte. Damit geht der renommierte Fachbetrieb mit neuem Schwung ins Frühjahr, der saisonbedingt jetzt auch wieder mit einem Besucheransturm rechnet. „Jeder möchte jetzt wieder im Haus, auf der Terrasse und auf dem Balkon alles auf Vordermann bringen“, weiß Kugelmann aus langjähriger Erfahrung.

Individuelle Beratung steht im Fliesenmarkt Kugelmann in Pähl an erster Stelle

Vor allem die individuelle Situation des Kunden steht im Fokus, denn jedes Haus, jede Wohnung hat unterschiedliche Voraussetzungen, die bei der Fliesen- und Plattenauswahl die entscheidende Rolle spielen. Spätestens jetzt verstehen die Kunden auch, warum ein Billig-Angebot aus dem Baumarkt nicht mit den hochwertigen Produkten zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis aus dem Fliesenland Kugelmann verglichen werden kann.

Preisexplosion und Lieferzeiten: Informieren Sie sich rechtzeitig im Fliesenland Kugelmann

Die extreme Preisexplosion der vergangenen zwei Jahre im gesamten Baustoff-Spektrum betrifft natürlich auch Fliesen und Zubehör. Deshalb rät Kugelmann rechtzeitig zu bestellen und sich auf zum Teil lange Lieferzeiten einzustellen. „Wir haben gute Kontakte zu unseren Herstellern und beziehen 90 Prozent unserer Ware direkt von diesen“, erklärt der Fliesenfachmann.

Der Frühjahrs-Tipp für Bauherren lautet deshalb: Rechtzeitig zum Fachmann kommen und sich beraten lassen! Wer bei der perfekten Auswahl an Fliesen und Bodenplatten nämlich nichts dem Zufall überlassen möchte, ist im Fliesenland Kugelmann in Pähl genau an der richtigen Adresse.

Riesenauswahl auf rund 300 qm Ausstellungsfläche im Fliesenland Kugelmann in Pähl

In seinem Fliesenland präsentiert Kugelmann auf rund 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Gewerbegebiet der Gemeinde eine stattliche Auswahl an Fliesen und Platten namhafter Hersteller in verschiedenen Qualitäten und Preisklassen. „Alle Farben, Formen, Strukturen und Stärken können heute in den verschiedenen Räumen und Ebenen des Hauses auch kombiniert und harmonisch ergänzt werden“, empfiehlt der erfahrene Fliesen-Experte, der sich auf Ihren Besuch freut.

Der Fliesenfachmarkt Kugelmann setzt auf Familien-Power

Auch Tochter Annika ist leidenschaftliche Fliesen-Expertin und berät Kundinnen und Kunden bei allen Fragen und Wünschen. In der Ausstellunghalle bietet sich die Möglichkeit, Musterfliesen individuell auszulegen, zu kombinieren und auch auszuprobieren.

„Oft entdeckt man vor Ort ganz andere Farben und Formen, die einen begeistern. Das ist der Grund, warum unsere Kunden sehr gerne persönlich vorbeikommen und sich für die Fliesenauswahl Zeit lassen. Im gemeinsamen Beratungsgespräch finden wir immer die optimale Lösung.“

„Ich freue mich, dass meine Tochter sich entschieden hat, in meine Fußstapfen zu treten und mit mir zusammen unseren Betrieb zu führen“, freut sich der erfahrene Fliesen-Experte Joachim Kugelmann. © Gronau

Wohnzimmer, Küche, Bad – für jeden Geschmack die perfekte Fliese bei Kugelmann in Pähl

Ob klassisch, modern, rustikal oder südländisch – die Auswahl an Fliesen für Boden und Wand lässt im Fliesenland Kugelmann keine Wünsche offen. Jede Musterfliese – ob klein oder groß, kann in Kugelmanns Fliesenland ausgelegt und in Ruhe begutachtet werden. „Eine Fliese kann unter Kunstlicht eine andere Farbgebung widerspiegeln“, sagt Experte Kugelmann, der seinen Kunden unerwünschte Überraschungen damit ersparen möchte.

Übrigens hält der Trend zu großen Formaten bei Fliesen an. „Wer sich das nicht vorstellen kann, den laden wir gerne ein, einmal bei uns vorbeizuschauen. Sie werden staunen, wie toll eine große Fliese wirkt“, sagt Annika Kugelmann. © Gronau

Wer Joachim Kugelmann kennt, weiß, mit wie viel Herzblut er jeden noch so kleinen Raum in ein gefliestes Dorado verwandelt. Zufriedene Kunden sind das große Aushängeschild des renommierten Fliesenfachhandels. „Viele Kunden, die heute zu uns kommen, waren bereits vor 20 Jahren beim ersten Hausbau hier. Jetzt steht eine Renovierung an und sie erinnern sich an uns und kommen wieder“, freut sich Joachim Kugelmann. Für ihn der beste Beweis, dass er damals wie heute alles richtig gemacht hat.

Kontakt

Kugelmanns Fliesenland

Wielenbacher Str. 12

82396 Pähl

Telefon: 08808 / 1482

Mail: kugelmann-fliesenland@t-online.de

Web: www.kugelmanns-fliesenland.de