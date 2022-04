Frischzellenkur für Realschule Weilheim: Es sind umfangreiche Bauarbeiten geplant

Von: Sebastian Tauchnitz

Eine ganze Palette von Arbeiten sind an der Realschule (hier vom Pausenhof aus gesehen) geplant. © Gronau

Nachdem im vergangenen Jahr in Windeseile ein Teil des Daches der Weilheimer Realschule erneuert werden musste, sind jetzt weitere umfangreiche Bauarbeiten geplant. Der Kreisausschuss machte dafür einstimmig den Weg frei.

Landkreis – Es ist wie immer, wenn man mit einer Baustelle anfängt: Es ist mehr zu machen, als gedacht. Und es wird teurer. Im vergangenen Jahr war in einem Teil der Realschule in Weilheim Gefahr im Verzug, mussten Klassenzimmer gesperrt werden, weil Teile des Daches einsturzgefährdet waren. In Windeseile wurde eine neue Dachhaut aufgebracht, zudem kamen zwei vorgeschriebene Fluchttreppen hinzu.

„Diese Maßnahme konnte mit einer sehr geringen Kostenüberschreitung und im Zeitplan über die Bühne gebracht werden“, berichtete der Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Landkreises, Florian Steinbach, im Kreisausschuss. Doch nun soll auch noch der Rest der ursprünglich geplanten Arbeiten im Zuge der Generalsanierung des Gebäudeteils S durchgeführt werden. Und das wird teurer als erwartet. Weil man mit Mehrkosten von bis zu 420 000 Euro rechnet, wurde das Thema jetzt erneut im Kreisausschuss besprochen. Was ist für das Geld geplant?

Ein Lagerraum der Realschule soll zu Technikräumen umgebaut werden

Ein Lagerraum soll zu neuen Technikräumen umgebaut werden. Darin soll nicht nur die veraltete und nicht mehr sichere Elektroanlage untergebracht werden, es ist auch ein neuer Serverraum notwendig, um die deutlich gestiegenen Anforderungen an das Datennetz in der Schule erfüllen zu können. Rund 184 000 Euro wird das kosten.

Die ehemalige Hausmeisterwohnung soll ebenfalls eine Frischzellenkur bekommen. Sie wird mittlerweile als Hausmeisterbüro, für Besprechungen, als Erste-Hilfe-Raum und für Schulsozialarbeitgenutzt. Hier sind für gut 30 000 Euro Arbeiten an Schallschutz, Beleuchtung und Sanitäranlagen geplant.

11 000 Euro wird die Installation eines höheren Geländers und der Einbau einer Abhangdecke mit Beleuchtung und Schallschutz kosten. Dringend ändern muss sich nach Ansicht des Landratsamtes auch die Abstellsituation von Fahrrädern an der Realschule. Der bestehende Fahrradkeller im Untergeschoss sei nicht nur zu klein, er werde auch aufgrund der Lage und Erschließung nicht angenommen. Die Konsequenz: Die Räder stehen bislang vor allem am Brüstungsgeländer und an den Grundstücksgrenzen und stellen somit ein Sicherheitsrisiko dar. Deswegen sollen für insgesamt 110 000 Euro entlang des Prälatenweges geordnete oberirdische Fahrradstellplätze errichtet werden.

Voraussetzungen für Installation einer Photovoltaikanlage sollen geschaffen werden

Mehr als eine halbe Million Euro plant man für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an Boden und Wänden im Untergeschoss ein, zu guter Letzt soll auch noch die Dachhaut im südlichen Abschnitt des Gebäudes erneuert werden. Dadurch würden auch die Voraussetzungen für die Installation einer Photovoltaikanlage in den kommenden Jahren geschaffen, heißt es weiter in der Beschlussvorlage.

Das alles summiert sich, wenn man die bereits abgeschlossenen Arbeiten mit einrechnet, auf eine Gesamtsumme von rund drei Millionen Euro. Im Haushalt eingeplant waren bislang nur 2,4 Millionen Euro, weswegen der Kreisausschuss weitere Mittel bewilligen musste. Einen Teil der Kosten soll der Freistaat Bayern übernehmen, entsprechende Förderanträge werden vorbereitet. Der Kreisausschuss empfahl dem Kreistag einstimmig die vorgelegte Planung zur Beschlussfassung.

