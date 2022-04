Wohlfühlen und genießen mit Outdoor-Möbeln von Teak and More

Haben Sie Ihren Garten, Balkon oder die Terrasse schon fit für den Frühling gemacht? © Teak and More

Riesenauswahl auf 4000 qm – Kundenzufriedenheit, Top-Service und faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sich wie im Urlaub fühlen und diesen Zustand in vollen Zügen genießen! Jeden Abend und jedes Wochenende – und das Zuhause im eigenen Garten, auf der Terrasse oder auf Ihrem großzügigen Balkon? Mit schönen Outdoor-Möbeln von Teak and More! Das liegt den passionierten Einrichtungsberatern am Herzen, wenn Sie Ihr Outdoor-Zuhause jetzt zu einer besonderen Wohlfühloase gestalten möchten.

Riesenauswahl an Outdoor-Möbeln auf 4.000 qm

Die große Ausstellung bietet alles, was das Outdoor-Herz höherschlagen lässt. Hier werden sämtliche Trends aus den unterschiedlichsten Material- und Design-Welten präsentiert. Ob Aluminium, Edelstahl oder das angesagte Rope-Geflecht, für jeden Anspruch und jeden Geschmack ist das passende Möbel für den Garten dabei. Das Wichtigste bei Teak and More: Sie können in Ruhe probesitzen und das Wohlfühl-Flair spüren und erleben.

Komfortabel und wunderschön: Die Outdoor-Möbel sind funktional und bequem

Denn warum sollte Sitzkomfort im Außenbereich nicht auch bequem und schön sein? Die Auswahl an Gartenmöbeln ist außerordentlich großzügig. Welche Möbel am besten zu Ihrem Garten passen, ist aber nicht nur von der Gartengröße abhängig. Ebenso wichtig ist auch die Funktionalität. Der Klassiker unter den Gartenmöbeln ist wohl der Esstisch mit Stühlen. An einem großen Esstisch kann man schöne Grillabende mit Freunden und der Familie verbringen aber auch jeden Abend gemütlich bei einem Glas Wein zu zweit sitzen. Der Esstisch lässt sich nach Belieben ganz einfach mit einem weiteren Tisch oder durch Auszugsmechanismen vergrößern. Ein paar weitere Stühle dazu – und die Gäste können kommen.

Outdoor-Genuss auch auf wenig Platz dank den selbstproduzierten Möbeln von Teak and More

Wer keinen Platz für eine richtige Sonnenliege hat, kann unter einer schönen Auswahl an Stühlen mit verstellbarer Rückenlehne und passenden Fußhockern wählen. Auch ein großer Esstisch ist nicht nötig, wenn man den knappen Platz im Garten lieber für einen Sonnplatz nutzen möchte. Hier empfiehlt sich eine Lounge mit wetterfesten Kissen – gerne auch für mehrere Personen. Auch hier kann gegessen und genossen sowie die Nacht im Freien verbracht werden.

Neben den selbstproduzierten Artikeln der Hausmarke Teak and More, werden selbstverständlich alle gängigen Gartenmöbel-Marken angeboten. So auch klassische Holzschirme der Firma Weishäupl, Designer Loungesessel der Firma Dedon, trendige Esstischgruppen von Solpuri oder auch wunderschöne Lounge-Landschaften der Firma Cane Line.

Top-Service und Kundenzufriedenheit haben Priorität, ebenso wie Nachhaltigkeit

Außer dem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis, ist Teak and More für professionelle Montage und Lieferung mit dem eigenen Team und immer ein offenes Ohr für individuelle Wünsche und Anliegen bekannt! Bei der Sortimentsauswahl wird stets auf aktuelle Trend-Designs sowie hervorragende Qualität der Ware geachtet. Die Zufriedenheit der Kunden hat oberste Priorität; auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit wird bei der Auswahl aller Produkte geachtet. Bei Teak and More gibt es außerdem noch einen Reparaturservice und Ersatzteile auch für Ware, die längst außerhalb der Garantiezeit liegt.

