Gewaltverbrechen in Weilheim: Vier Tote gefunden – unter ihnen der Täter

Von: Thomas Eldersch

In Weilheim kam es zu einem Gewaltverbrechen. Vier Menschen sind dabei ums Leben gekommen. © Bartl

Vier Leichen wurden in Weilheim am Freitagabend gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Einer der Toten war wohl der Täter.

Weilheim – Im Laufe des Freitagabends (11. November) offenbarte sich der Polizei das ganze Ausmaß einer Gewalttat im oberbayerischen Weilheim. Nachdem die Beamten zunächst am späten Nachmittag zu einem tödlich verletzten Mann gerufen wurden, erreichte sie am Abend ein erneuter Anruf. Wieder wurde eine leblose Person entdeckt. Als die Einsatzkräfte dann das Haus des zweiten Toten durchsuchten, fanden sie zwei weitere Leichen.

Gewalttat in Weilheim: Passanten entdecken leblose Person auf Parkbank – es war wohl der Täter

Gegen 16.50 Uhr ging der erste Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein. Es wurde ein schwerverletzter Mann im Garten eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Eine Zeugin hatte den Mann in der Pistlgasse entdeckt und die Helfer gerufen. Polizei und Rettungsdienst machten sich sofort auf den Weg, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Als die Helfer eintrafen, war der 60-jährige Mann nicht mehr ansprechbar. Der Notarzt versuchte ihn noch zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Kriminaltechniker der Polizei untersuchen den Tatort. © Bartl

Sofort wurde eine Großfahndung nach einem möglichen Täter eingeleitet, an der sich zahlreiche Beamte verschiedener Dienststellen beteiligten. Der Erfolg blieb zunächst aus. Gegen 19.15 Uhr erreichte die Polizei ein zweiter Hinweis. Ein Passant hatte auf einer Parkbank eine leblose Person entdeckt. Die Einsatzkräfte machten sich auf den Weg in die Holzhofstraße an der Ammer. Als sie dort eintrafen, entdeckten sie die Leiche eines 59-Jährigen.

Gewalttat in Weilheim: Zwei Frauenleichen in Haus entdeckt

Im Zuge ihrer Ermittlungen suchte die Polizei auch das Wohnhaus des 59-Jährigen auf. Als sie das Anwesen betraten, fanden die Beamten dort zwei Frauen mit massiven Verletzungen vor. Die beiden 57-Jährigen waren so schwer verletzt, dass der ebenfalls anwesende Notarzt nur den Tod feststellen konnte.

Nach ersten Erkenntnissen aus den kriminalpolizeilichen Untersuchungen können die Ermittler davon ausgehen, dass der 59-Jährige zunächst die beiden Frauen und den 60-jährigen Mann tödlich verletzte. Anschließend fügte er sich selbst so schwere Verletzungen zu, die zu seinem eigenen Tod führten. Die Polizei gab außerdem bekannt, dass die vier Personen in einem Verwandtschafts- bzw. Bekanntschaftsverhältnis standen.

Die ersten Ermittlungen übernahm die Polizeiinspektion Weilheim. Später führten Ermittler des Kriminaldauerdienstes der Kripo Weilheim die Untersuchungen fort. Ziel ist es, den genauen Tathergang zu rekonstruieren. Weiter heißt es: „Das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Weilheim hat, mit Unterstützung des Fachkommissariats für Spurensicherung, mittlerweile unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen übernommen.“ (tel)