Gut und sicher entbinden im Klinikum Landsberg

Teilen

Die Babys kommen in einem von vier Entbindungsräumen zur Welt. © Klinikum Landsberg am Lech

Auch Spontan-Geburten rund um die Uhr – Vorherige Anmeldung sinnvoll

Landsberg – Schwangere Frauen müssen sich auch nach der Schließung von Entbindungsstationen in der Region keine Sorgen machen: Im Klinikum Landsberg kann man rund um die Uhr gut und sicher entbinden. Selbstverständlich können Frauen jederzeit spontan zur Geburt ins Klinikum kommen; eine vorherige Anmeldung ist dennoch sinnvoll, damit das Geburtsjournal schon im Vorfeld angelegt werden kann.

Bei komplizierten Schwangerschaftsverläufen oder Planungen für einen (weiteren) Kaiserschnitt ist es wichtig ab der 30. Schwangerschaftswoche einen Termin in der Gynäkologischen Ambulanz unter 08191/333-1010 zu vereinbaren. „Notwendig ist das sogenannte „Gespräch zur Geburtsplanung“ unter anderem bei Risikoschwangerschaften, Erkrankungen von Mutter oder Kind oder auch falls bereits bei der ersten Geburt ein Kaiserschnitt notwendig war“, erklärt die Chefärztin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Britt Kerler.

Die Geburtsphilosophie des Hauses, in dem jährlich gut 1.300 Babys das Licht der Welt erblicken, lässt sich so zusammenfassen: Entbinden in medizinisch besten Händen und so natürlich wie möglich.

Impressionen aus dem Klinikum Landsberg Fotostrecke ansehen

Entbindung ab vollendeter 32. SSW möglich

Da das Klinikum Landsberg ein Perinataler Schwerpunkt ist, können Babys, die ab 32+0 Schwangerschaftswochen zur Welt kommen, hier im Neugeborenen-Intensivzimmer in der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin optimal versorgt werden. Sowohl Beatmung als auch 24-Stunden-Monitoring sind möglich. Die Mütter sind in direkter Nähe zu ihren Neugeborenen untergebracht.

Hebammen und zertifizierte Stillspezialistin

Im Kreißsaalbereich gibt es vier moderne Entbindungsräume; auch eine Dachterrasse lädt zum veratmen der Wehen ein.

Einer der vier Kreißsäle © Klinikum Landsberg am Lech

Im jeweiligen Kreißsaal werden die werdenden Mütter von ausgebildeten Hebammen während der gesamten Geburt professionell und einfühlsam betreut.

Rund um die Uhr sind selbstverständlich auch Ärztinnen und Ärzte im Klinikum erreichbar. Zur Schmerzlinderung stehen unter anderem ein Entspannungsbad, Medikamente oder Lachgas zur Verfügung. Auch Anästhesisten sind 24/7 im Haus und können jederzeit eine PDA (Periduralanästhesie) legen. Auch Wassergeburten sind in Landsberg möglich.

Alexa Dorow ist zertifizierte Stillspezialistin und Stillbeauftragte im Klinikum Landsberg. Sie steht auf Wunsch Müttern nach der Geburt mit hilfreichen Informationen und praktischen Tipps zum Stillen zur Seite und führt auch immer wieder Still-Fortbildungen für medizinisches Personal im Haus durch.

Die meisten frischgebackenen Mütter bleiben mit ihren Neugeborenen zwei bis drei Tage im Klinikum; so können auch noch die Vorsorgeuntersuchung U2, der Stoffwechseltest und das Hörscreening beim Baby gemacht werden.

Wieder zuhause kümmert sich dann die aus der Schwangerschaft bereits vertraute Hebamme um Mutter und Neugeborenes, so dass eine optimale Anschlussversorgung auch für zuhause gegeben ist.

Das Ehepaar A. mit ihrem Baby auf dem Nachhauseweg. © Klinikum Landsberg am Lech

Ausführliche Videos zum Kennenlernen

Wer den Kreißsaal-Bereich und die anschließenden Möglichkeiten zum Aufenthalt im Klinikum Landsberg vorab kennenlernen möchte, kann das in ausführlichen Videos (auch auf der Webseite unter www.klinikum-landsberg.de) tun. „Persönliche Besichtigungen der Entbindungszimmer sind nicht möglich, da dort täglich Geburten stattfinden“, erklärt Alexa Dorow den Vorteil der Videos. „Die Privatsphäre in diesem besonderen Moment soll geschützt werden“, ergänzt Dr. Britt Kerler.

Werdende Mama © Klinikum Landsberg am Lech

Der Partner oder eine andere Vertrauensperson können der werdenden Mama bei der Geburt beistehen und sie unterstützen. Dies gilt auch im Falle eines Kaiserschnitts.

Welches Zimmer wird gewünscht?

Nach der Entbindung gibt es zwei Möglichkeiten die ersten Tage mit dem Baby im Klinikum Landsberg zu verbringen.

Auf der Wöchnerinnenstation im ersten Stock stehen gemütliche Zwei-Bett-Zimmer zur Verfügung mit einem direkten Zugang zur großen Terrasse.

Wöchnerinnenstation © Klinikum Landsberg am Lech

Einblick in die Premiumstation © Klinikum Landsberg am Lech

Wer es privater mag und ein Ein-Bett-Zimmer oder Familienzimmer mit eigenem Bad bevorzugt, kann sich für ein Premiumzimmer vormerken lassen. Aus einer besonderen Speisekarte kann hier täglich individuell Frühstück, Mittagessen und Abendessen ausgewählt und zusammengestellt werden. Ein persönlicher Besichtigungstermin ist hier möglich. (Gabriela Königbauer)

Kontakt

Klinikum Landsberg

Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße 50

86899 Landsberg

Telefon 08191-3330 – rund um die Uhr besetzt

Web: www.klinikum-landsberg.de

Weitere Informationen Kreißsaal Klinikum Landsberg – anrufen „wenn’s los geht“

- 08191/333-1127



Gynäkologische Ambulanz - Sprechstunde zur Geburtsplanung, Terminvereinbarung – 08191/333-1010 Fragen rund um die Geburt, Aufenthalt auf Wöchnerinnen-oder Premiumstation, Stillthemen – 08191/333-1322

oder per E-Mail info-geburt@klinikum-landsberg.de



Anmeldung zur Geburt: kreisssaalanmeldung@klinikum-landsberg.de



Vormerkung Premiumstation: alexa.dorow@klinikum-landsberg.de