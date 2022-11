„Dorfladen darf nicht schließen“ - Jetzt will die Gemeinde das Geschäft übernehmen

Von: Franziska Seliger

Der Dorfladen von Habach: Dass der kleine Laden weiter besteht, ist der Gemeinde ein dringendes Anliegen. Foto: Seliger © Seliger

Die Gemeinde Habach hat sich zum örtlichen Dorfladen bekannt und würde das kleine Geschäft gerne selbst weiter betreiben, wenn die drei langjährigen Geschäftsführer in Kürze aufhören. Ob das klappt, ist aber noch nicht sicher.

Habach – „Es darf alles passieren. Aber der Dorfladen darf nicht schließen“. Mit diesen eindeutigen Worten macht Bürgermeister Michael Strobl klar, wie wichtig der kleine Lebensmittelladen für die Habacher Bevölkerung in den zehn Jahren seines Bestehens geworden ist. „Unbedingtes Ziel“ müsse es sein, den Laden fortzuführen – auch dann, wenn die drei langjährigen ehrenamtlichen Geschäftsführer der damals eigens für den Dorfladen gegründeten Unternehmens-Gesellschaft (UG) in Kürze aufhören werden.

Dass das Trio, zu dem auch Stephan Schlaug gehört, seine Posten unter anderem aus gesundheitlichen Gründen zum Jahresende niederlegen will, hatte Schlaug bereits in der Bürgerversammlung im Mai verkündet. Seitdem lief die Suche nach Nachfolgern. Doch hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als könnten solche gefunden werden, so steht jetzt fest: Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. „Es gab Leute, die haben es sich überlegt“, sagt Schlaug. Aber alle seien wieder abgesprungen.

Trotz Werbemaßnahmen keine Nachfolger gefunden

Bei einem gemeinsamen Gespräch mit Bürgermeister Strobl teilt Schlaug nun mit, dass man trotz Werbemaßnahmen keine Nachfolger gefunden habe, die den Laden „mit der gleichen Intension“ weiterführen wollen. „Das hat uns verblüfft“, so Schlaug. Immerhin sei der Dorfladen in den vergangenen Jahren gut gelaufen. Heuer allerdings hätten wegen fehlender Mitarbeiter die Öffnungszeiten in den vergangenen Wochen reduziert werden müssen, was zu sinkenden Umsätzen geführt habe. Auch die höhere Energiekosten und der gestiegene Mindestlohn hätten sich negativ bemerkbar gemacht, erklärt Schlaug.

Alternativ zu der Übergabe an geeignete Nachfolger habe es die Überlegung gegeben, den Dorfladen an eine kleine Supermarktkette zu verkaufen. „Das war aber nur ein Gedanke“, betont Schlaug. Eine Kontaktaufnahme zu Supermärkten habe es nicht gegeben.

Gemeinde muss nun gegenüber dem Landratsamt einen Nachweis erbringen

In ihrer jüngsten Sitzung haben sich die Habacher Gemeinderäte nun in nicht öffentlicher Runde beraten und einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Gemeinde die UG übernehmen soll, wie Bürgermeister Strobl informiert. Doch ob das möglich ist, sei noch unklar. Denn der Betrieb eines Dorfladens zähle nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune wie etwa der Betrieb eines Kindergartens oder einer Feuerwehr. Einen Dorfladen zu unterhalten, wäre eine rein freiwillige Leistung der Gemeinde. Um sie übernehmen zu können, müsse die Kommune dem Landratsamt erst einmal nachweisen, dass sie trotz Dorfladens ihren Pflichtaufgaben weiterhin „zu 100 Prozent nachkommen kann“, so Strobl.

Diesen Nachweis zu erbringen, daran werde nun gearbeitet – und das möglichst zügig. Denn solange die Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht vorliege, so Strobl, könne auch der eigentlich vom Gemeinderat schon im Sommer beratene Doppelhaushalt für 2022 und 2023 vom Landratsamt nicht endgültig genehmigt werden. Wie Schlaug recherchiert hat, gibt es in Bayern einige Gemeinden, die Dorfläden als UG oder GmbH betreiben.

Suche nach neuen Mitarbeitern für den Dorfladen läuft bereits

Dass es im Habacher Rathaus gelingt, bis Jahresende den Nachweis zu erarbeiten, will Strobl nicht versprechen. Dafür gebe es derzeit zu viel zu tun. „Die Gemeinde möchte, weiß aber noch nicht, wie sie es handhaben soll“, betont der Bürgermeister.

Schlaug versichert indes, er und eine seiner beiden Geschäftsführer-Kolleginnen würden nicht zum Jahresende ihre Arbeit niederlegen, sondern weitermachen, bis die Kommune alle offenen Fragen geklärt hat. Auch im neuen Jahr könnten die Habacher also in ihrem Dorfladen einkaufen. Strobl seinerseits versprach, den verbleibenden Geschäftsführern Unterstützung bei der Buchhaltung. Da mittlerweile neue Mitarbeiter gefunden werden konnten, ist das Geschäft ab sofort wieder von Montag bis Freitag von 6.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Außerdem würden schon jetzt Mitarbeiter gesucht, die im neuen Team ab 2023 mitarbeiten wollen, erklärt Schlaug – dann aber nicht mehr ehrenamtlich, sondern gegen eine Aufwandsentschädigung. Unter anderem werde ein hauptamtlicher Geschäftsführer gesucht.