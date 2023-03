Stark wie das Bier: Abwatsch‘n in Habach - „Es ist auch bitter notwendig“

Derbleckn mit Chorherr Thomasius

Vier Jahre: So lange mussten die Habacher ohne die mahnenden Worte ihres Chorherrn Thomasius auskommen. Am Sonntag trat der hohe Geistliche für seine Fastenpredigt endlich wieder ans Podium und holte zu einem freilich nicht ganz ernst gemeinten moralischen Rundumschlag aus.

Habach – Ein lauter Tusch der Musikkapelle Habach kündete kurz nach 13 Uhr vom Eintreffen des Chorherrn Thomasius alias Thomas Kirnberger in den Saal des Habacher Bistors Zum Trödler. Schwarzer Talar, dazu eine feierlich zur Schau getragene verkniffene Miene – so präsentierte sich Habachs liebster Geistlicher seinen zahlreich erschienen Schäfchen.

„Schee, dass es wieder geklappt hat“, ließ Thomasius eingangs verlauten, nur um dann ein: „Es ist auch bitter notwendig“ hinterher zu schieben. Dass er wegen der Pandemie seinen Schäfchen ganze vier Jahre lang - das letzte Mal war 2019 - nicht die Leviten hatte lesen können: „Das merkt man im Dorf“, konstatierte Hochwürden. Überall sei ein Verfall von Sitten und Moral festzustellen. „Ohne meine strenge Hand ist viel den Bach runtergegangen – Aber jetzt bin ich ja da.“ Na so ein Glück.

„Das kriegen wir miteinander schon wieder hin“, versicherte Thomasius, um dann sukzessive die moralischen Untiefen des Dorfes auszuloten, die Fehltritte von Bürgermeister und Gemeinderat anzuprangern und diverse Vereine sowie Privatpersonen mitunter ziemlich derb abzuwatschen.

Nachdem er zunächst hart mit dem ehemaligen Pächter des Eichbichl-Stüberls ins Gericht gegangen war, („Er war bemüht, aber er hat alle vertrieben“) und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wegen ihres hohen Bierkonsums bei Festlichkeiten als „verheerende Heuschreckenplage“ charakterisiert hatte, schoss er sich auf den Veteranenverein ein, der die Veranstaltung mit Starkbieranstich organisiert hatte. Deren zweiter Vorsitzender trage bei hohen Festlichkeiten gerne eine völlig inakzeptable Zipfelmütze statt eines Hutes. Und die technischen Pannen bei Veteranenjahrtag und ähnlichen Veranstaltungen sorge für eine „Situationskomik, die Mister Bean nicht besser inszenieren könnte“.

Ja, zart besaitet und schnell beleidigt durfte nicht sein, wer sich am Sonntag als Zuhörer in den Saal wagte. Wobei viele von Thomasius‘ Schäfchen sich durchaus trauten, zumindest ein bisschen aufzumucken und ihrem Oberhirten verbal Paroli zu bieten. Der wiederum – man merkte es vor allem am Anfang deutlich – war bei seiner Gardinenpredigt sichtlich aus der Übung nach vier Jahren Pause. Immer mal wieder verlor er den Faden oder leistete sich Versprecher, was Thomas Kirnberger aber meist recht gut überspielte.

Natürlich ging er auch auf die seltsamen Blüten ein, die die Pandemie in Habach so hervorgebracht hatte: Da machten in Häusern ominöse neue Wirtschaften auf, in denen zuvor Privatleute gewohnt hatten. Und die „trinkfreudige“ Feuerwehr lud zu ihrer Generalversammlung in die Kirche ein (weil man hier die Abstandsregeln einhalten konnte). „Das war gut gemeint“, lobte Thomasius, bringe aber nichts, wenn man im Anschluss ins Vereinsheim weiterziehe, um hier „gemeinsam zu saufen“.

„Sehr viel Sorgen“ bereiteten ihm auch die Umtriebe in der Nachbargemeinde Söchering, wo man nach einer Beerdigung am Aschermittwoch Schweinebraten zum Leichenschmaus verzehrt habe. „Am heiligen Aschermittwoch!!!“, brüllte Thomasius, was ihm seine Schäfchen mit grölendem Gelächter quittierten. Überhaupt wurde bei der Fastenpredigt wieder viel, laut und herzhaft gelacht. Wobei der Prediger durchaus auch Dinge ansprach, die als wirkliche Kritik verstanden werden könnten. Etwa seine dringliche Forderung an die Gemeinde, einen Jugendraum zu schaffen, oder endlich die hohen Hügel am Habacher Kreisel abzutragen. Sie seien „ein Schandfleck des Oberlands“. Thomasius spottete über Probe-Abstimmungen im Gemeinderat, maulte über Grundstücks-Tricksereien zum Ausbau des Hochwasserschutzes oder verglich Bürgermeister Michael Strobl mit dem italienischen Politiker Silvio Berlusconi. Nach knapp zweieinhalb Stunden und ein paar Fürbitten war die Gaudi vorbei. Zum Abschied gab‘ noch ein paar freundliche Worte: „Ihr seid‘s a nette Bagage gewesen“, lobte Thomasius und trat nach stehenden Ovationen würdig vom Podium zurück.