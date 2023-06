Seltener Einsatz: Heuwehrgeräte saugen Hitze aus dem Heu - Tenne drohte in Brand zu geraten

Von: Wolfgang Schörner

Einsatz in der Tenne: Über die Lanzen und die Schläuche wurde Hitze zunächst hinausgesaugt und später für Belüftung gesorgt. © Feuerwehr

Es war ein seltener Einsatz: Ein Heustock drohte zu überhitzen - und dadurch eine Tenne in Brand zu geraten. Mehrere Feuerwehren waren in Dürnhausen bei Habach im Einsatz - mit Heuwehrgeräten.

Habach – Zu einem heutzutage sehr seltenen Feuerwehreinsatz ist es am Freitag in Dürnhausen bei Habach gekommen. Ein Heustock in einer Tenne drohte zu überhitzen und sich selbst zu entzünden. Feuerwehrkräfte setzten dabei sogenannte Heuwehrgeräte ein – lange, hohle Lanzen, die die Hitze aus dem Heustock saugen. Die Heuwehrgeräte waren seit Jahrzehnten nicht mehr im Einsatz. Die Feuerwehrleute selbst zogen Fachliteratur zurate. Vor Ort waren etwa 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Habach und Umgebung. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Er war erfolgreich – das Heu entzündete sich nicht.

Mehrere Feuerwehren waren in Dürnhausen im Einsatz

So ein Einsatz komme nur noch selten vor, bestätigt Tobias Wagner, stellvertretender Kommandant der Habacher Feuerwehr. Er habe gehört, dass das Sindelsdorfer Heuwehrgerät seit gut 40 Jahren nicht mehr im Einsatz gewesen sei. Man habe auch einen ehemaligen Feuerwehrmann geholt, der Tipps geben konnte. Alarmiert worden war die Feuerwehr am späten Freitagvormittag vom Landwirt. Eine Heumess-Sonde, mit der routinemäßig die Temperatur gemessen wird, hatte rund 70 Grad angezeigt. Feuerwehrleute aus Habach, Dürnhausen, Antdorf, Sindelsdorf und Obersöchering kamen zum Einsatzort. Unterstützung erfolgte auch aus Murnau, Eberfing und Aidling. Bis Samstagabend lief der Einsatz, den Manuel Schlammerl leitete. Parallel zum Einsatz der Heuwehrgeräte, so Wagner, habe man Schläuche vom Löschweiher gelegt, um bereit zu sein, falls sich der Heustock doch noch entzündet hätte.

In früheren Zeiten ein relativ häufiges Problem

In früheren Zeiten sei das ein relativ häufiges Problem gewesen, sagt Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta, der auch in Dürnhausen war. Er selbst habe zuvor noch nie so einen Einsatz erlebt. Sie seien heutzutage selten, weil sich die Technik in der Landwirtschaft stark geändert habe, es Heustöcke in der Form kaum mehr gebe, die Landwirte zudem um die Gefahr wissen und besser aufpassen, so der Kreisbrandrat. Gut sei gewesen, dass der Landwirt die Feuerwehr frühzeitig alarmiert hat. So habe es bei dem Einsatz keine Phase gegeben, in der man in Hektik geraten musste.

Ab 70 Grad muss die Feuerwehr alarmiert werden

Was sich im Heu abspielt, erklärt Sobotta so: Bakterien, Feuchtigkeit und Druck können einen Temperaturanstieg erzeugen, sodass das Heu überhitzt und sich selbst entzündet. Gemessen wird die Temperatur vom Landwirt routinemäßig mit einer Heumess-Sonde. Bis 50 Grad, so Sobotta, bestehe keine Gefahr, bei 50 bis 60 Grad sollte wiederholt, also häufiger, gemessen werden, ab 70 Grad müsse die Feuerwehr alarmiert werden. So war es auch in Dürnhausen der Fall.

Die Feuerwehrleute mussten laut Kreisbrandrat zuerst mit viel Kraftanstrengung Löcher in den Heustock bohren. In diese Löcher führten sie dann die Heuwehrgeräte ein, die die Sindelsdorfer und Obersöcheringer Feuerwehr auf Lager hat.

Heuwehrgeräte saugen die heiße Luft aus dem Heu

Über die etwa drei Meter langen, hohlen Lanzen wird zunächst heiße Luft aus dem Heu ins Freie gesaugt, was dazu führt, dass die Temperatur sinkt und die Feuchtigkeit weicht. Liegt die Temperatur unter 50 Grad, wird das Heuwehrgerät auf Belüften umgestellt: Es bläst Frischluft ins Heu. „Das dauert ein paar Stunden“, erklärt Sobotta. Vom Alarm gegen 11 Uhr bis abends gegen 22 Uhr sei die Temperatur um etwa 40 Grad gesunken, erzählt er. Bei 25 bis 30 Grad könne die Maßnahme beendet werden.